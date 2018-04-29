Терминал раздора

Пока всеобщее внимание приковано к востоку Украины, обсуждается вероятность новой волны агрессии северного соседа через аннексированный Крым и (или) непризнанное Приднестровье, удар по безопасности страны может быть нанесен в сердце Одесской области – в Ильичевском порту. В этом уверены работники этого, одного из наиболее успешных отраслевых, стратегически важного госпредприятия. Свои опасения люди высказали, в том числе, на недавнем митинге, где собралось несколько тысяч человек – сотрудники порта, представители профсоюзных организаций и руководства города Ильичевска.

Активисты заявили, что российские бизнесмены, которые не так давно управляли морским контейнерным терминалом, готовят провокации с целью захвата этих мощностей и раскачки ситуации в городе. По словам председателя портового профсоюза работников морского транспорта Сергея Брызгалова, обстановку дестабилизирует бывший оператор - частное предприятие «Контейнерный терминал Ильичевск» (КТИ), известное ранее как «Укртрансконтейнер» (дочернее предприятие российской «Национальной контейнерной компании»), которое контролирует депутат Госдумы РФ от «Единой России» Виталий Южилин. Портовики утверждают, что на их территории реализуется некая спецоперация: экс-партнер любыми путями стремится отвоевать утраченные позиции, не гнушаясь методами и не жалея средств.

Его упорство вполне объяснимо. Ильичевский морской торговый порт – один из крупнейших в Украине, находится в непосредственной близости от Одессы. Расположение в глубоководном Сухом лимане, соединенном входным каналом с Черным морем, создает естественную защищенность акватории от волн и течений. Этот международный универсальный транспортный узел специализируется на перевалке всех видов грузов, располагает внушительными производственными и складскими мощностями, железнодорожными и автомобильными развязками, собственным вспомогательным флотом, 29-ю современными причалами, общей протяженностью около 6 км.

В июне 2005 года в управление ЧП «Укртрансконтейнер» перешла внушительная часть портового хозяйства – контейнерный терминал, на который приходится четверть всей инфраструктуры. Как пояснил Сергей Брызгалов, 10 лет назад между портом и вышеназванным частным предприятием был заключен договор о совместной деятельности сроком на 30 лет. Согласно ему, стороны обязались объединить свои вклады и совместно действовать для получения прибыли. По сути, речь идет о государственно-частном партнерстве, идея которого состоит, в первую очередь, в более эффективном управлении госимуществом. Договор предполагал развитие мощностей терминала за счет инвестора, увеличение объемов перегрузки контейнеров и прочие блага. Однако вскоре выяснилось, что условия договора интересам госпредприятия не соответствуют.

Например, при оценке вклада порта, по непонятной причине, не было учтено выгодное географическое расположение объекта и стоимость терминала, как целостного хозяйственного комплекса. Также было проигнорировано наличие высококвалифицированных работников порта, которые автоматически (согласно договорным соглашениям) продолжили работать на терминале. Без внимания оценщиков остались уже имеющиеся налаженные грузопотоки, заключенные контракты, и раскрученный на мировом рынке бренд ильичевцев.

Имущественный вклад порта - 4 причала, складские площадки почти на 30 га, перегрузочная техника и оборудование – занизили, как утверждают на госпредприятии, в 37,5 раз, что в денежном эквиваленте выражается сотнями миллионов гривен. Кроме того, вклад в совместную деятельность инвестор сделал не в долларах США, как предполагалось по договору, а в гривне, без отражения курсовой разницы. Это, в свою очередь, уменьшило прибыль совместной деятельности и увеличило долю ЧП.

В 2009 году, после долгих судебных разбирательств, решением Верховного Суда Украины договор был расторгнут. Однако с приходом к власти Виктора Януковича ситуация изменилась - решением Хозяйственного суда Одесской области от 28 декабря 2011 года действие договора было восстановлено в полном объеме.

То ли новый акционер, то ли старый собственник…

В июле 2013 года директором Ильичевского порта стал Юрий Крук, который утверждает, что в тот момент ситуация на госпредприятии была патовой.

«По результатам 7 месяцев 2013-го - убыток 42 млн грн, кредитная нагрузка – 3 млн долл., отсутствовали средства на выплату зарплаты почти 5-тысячному коллективу, - рассказал он. - Мы собственными силами провели внутренний аудит, разработали пошаговую программу, позволявшую выйти из пропасти, в которой оказалось предприятие. Приняли совместное с профсоюзными организациями решение о временном переходе на 4-дневную рабочую неделю, чтобы избежать сокращений, но сэкономить 20% фонда оплаты труда. Пришлось принять еще ряд непопулярных решений, в числе которых - расторжение договора с КТИ. Проанализировав финансовые показатели за несколько лет, мы ужаснулись. Когда в 2010-м порт самостоятельно управлял терминалом, данное структурное подразделение получило прибыль 178,6 млн грн. В следующем году было небольшое падение по объемам грузов и прибыль составила около 130 млн грн. В 2012-м, когда вернулся частный оператор, финансовый результат снизился почти в 2,5 раза, в 2013 году - прибыль порта составила 59 млн грн. Совершенно очевидно, что совместная деятельность с компанией КТИ для порта не просто не эффективна, а откровенно убыточна».

Согласно договору, дивиденды, которые получает госпредприятие, почему-то «забиты» в национальной валюте. Понятно, что 2 млн грн в 2005 году и такая же сумма сейчас – абсолютно разные вещи. Как отмечают в порту, этот вопрос подняли в 2013-м (этот год порт завершил с убытком в 86,6 млн грн, а партнер - с прибылью более 200 млн грн).

Есть еще нюанс. Согласно одному из приложений к злополучному договору, порт обязан до 1 июля 2015 года передать в управление КТИ еще и свои самые глубоководные причалы №№ 1-2...

Помимо вопроса экономической целесообразности такого шага, в данной ситуации имеет место и юридическая коллизия. Согласно закону «О морских портах Украины», вступившему в силу в июле 2013-го, право хозяйствования на государственных стратегических объектах инфраструктуры, в том числе, причалах, закреплено за ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ). После реорганизации в отрасли, Ильичевский порт потерял статус титульного владельца причалов. Данное обстоятельство, как утверждают юристы, существенно влияет на дальнейшее выполнение договора о совместной деятельности.

В ноябре 2014-го порт подал иск к КТИ в Хозяйственный суд Одесской области о расторжении этого договора. К участию в процессе в качестве третьих лиц были привлечены Министерство инфраструктуры и АМПУ.

27 января 2015 года суд иск удовлетворил. Но компания подала кассацию и 25 февраля распространила пресс-релиз, в котором сообщила о… смене собственников. В частности, сообщалось, что ее новым акционером стал американский фонд прямых инвестиций Siguler Guff & Company. В его управлении – «активы стоимостью более 10 млрд долл. на трех континентах», а доля опосредованного участия нового инвестора в КТИ составляет 50%.

Руководство нью-йоркской компании якобы намерено использовать свой глобальный опыт для развития производственного потенциала КТИ и увеличения контейнерных мощностей Илличевского порта. Также отмечалось, что кроме Siguler Guff & Company, акциями компании (по 25%) сегодня владеют немецкая экспедиторская компания SRR Deutschland и гендиректор КТИ, гражданин Украины Андрей Павлютин.

В порту эти заявления считают фейком. По мнению Сергея Брызгалова, КТИ через оффшоры по-прежнему контролирует российский олигарх Южилин, а единственные изменения «в составе собственников» заключаются в показном поднятии возле офиса КТИ иностранных флагов. Мол, вряд ли, сейчас нашлись бизнесмены, рискнувшие приобрести компанию, пребывающую в процессе судебных тяжб. Не исключено, что ставка делалась на тиражирование сообщения о смене собственника – якобы, это вызовет резонанс и повлияет на вердикт Фемиды.

Жалобу КТИ Одесский апелляционный хозяйственный суд рассматривал на открытом заседании 4 марта нынешнего года. Во время слушаний стало известно о поступлении двух ходатайств аналогичного содержания из АМПУ и профильного министерства: «По мнению Мининфраструктуры, расторжение договора от 22.06.2005 может негативно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности и развитии ГМ «ИМТП» в целом. Это может привести к значительному ущербу государственного предприятия, а значит, и стране в целом».

Оба ведомства просили отложить слушания на неопределенный срок. Апелляционный суд счел данную просьбу безосновательной. Рассмотрев материалы дела, предыдущее решение суда оставлено без изменения – соответствующее постановление сразу вступило в законную силу.

Любопытно, что 30 марта в СМИ появилась информация о назначении нового министра транспорта аннексированного Крыма. Им стал уроженец Керчи Андрей Безсалов, который в 2013 году был назначен гендиректором ЧП «Контейнерный терминал Ильичевск». Как пояснили в администрации порта, в должности руководителя КТИ Безсалов пребывал до 11 марта 2015 года. То есть, еще при его директорстве был распространен пресс-релиз о якобы появлении американо-немецких акционерах. Надо полагать, они и протежировали его на министерскую должность...

Отношения «в убыток»

Как стало известно УНИАН, КТИ уже обратилось в кассационную инстанцию - Высший хозяйственный суд. ЧП заявляет, что расторжение инвестиционного договора о совместной деятельности «нарушает права инвесторов, противоречит закону «О морских портах Украины» и ведет к крайне негативным социальным последствиям».

В частности, на официальном сайте частного предприятия размещено заявление о том, что компания «уже инвестировала в развитие инфраструктуры Ильичевского порта 56 млн долл.», якобы проведя масштабную реконструкцию контейнерного терминала. Кроме того, там же есть информация, что КТИ будет добиваться «возврата инвестиций и упущенной выгоды (всего около 206 млн долл.) - сумму, которая значительно превышает финансовые показатели порта, что может привести к его банкротству и потере государственной собственности, потере рабочих мест».

В профсоюзе считают заявления КТИ безосновательными. По данным Сергея Брызгалова, инвестор ни одного доллара не вложил в развитие терминала, а в результате навязанного «сверху» кабального договора порт только потерял. «Я 35 лет проработал в порту, у меня – высшие экономическое и юридическое образования, так что понимаю, о чем говорю», - заявил глава профсоюза.

В администрации порта также сообщают, что информация о 56 млн долл. инвестиций не соответствует действительности. «Если что-то и было, то исключительно в гривнах», - говорят в администрации, успокаивая, что без работы никто не останется – все работники контейнерного терминала автоматически перейдут на работу в госпредприятие, где числились изначально.

Кроме того, докеры рассказали, как 31 мая 2013 года неисправный контейнерный перегружатель, находившийся в эксплуатации КТИ, столкнулся с таким же перегружателем госпредприятия. Ущерб, превысивший 16 млн грн, порту до сих пор не возмещен, а материалы данного дела находятся в суде. «Если еще каких-то десять лет мы были лидерами по перевалке генеральных грузов, то сегодня их, по существу, нет, - говорит Брызгалов. - Мы пережили тяжелый 2013 год, и только в 2014-м началась нормальная работа. С 1 января нынешнего года работники получают премию, в апреле запланировано повышение зарплаты. Как только руководитель порта тронул договор – кабальный (а для государства и противоречащий национальной безопасности), на него посыпались «шишки». Странная сложилась ситуация: с Юрием Юрьевичем (Круком – УНИАН) Мининфраструктуры не продлило договор. Он сейчас в положении «и. о.». В то же время, должность заместителя главы АМПУ занимает Александр Григоращенко, в бытность которого директором Ильичевского порта (с 2011 года и до назначения Крука - УНИАН) было возобновлено действие договора».

По его словам, когда Крук принимал Ильчевский порт, предприятие по финансовым показателям среди аналогичных отраслевых было на 18 месте. Сейчас - на втором. В 2014 году было переработано 14,555 млн тонн грузов, что является лучшим результатом за последние 4 года. За январь-февраль 2015-го переработано 2,748 млн тонн грузов, что по сравнению с аналогичным периодом 2014-го больше почти на 0,5 млн тонн.

«Сейчас мы реализуем несколько проектов государственно-частного партнерства, - рассказал Крук. – Потому что частник более конкурентоспособен: и по тарифам, и в связи с законодательными нюансами. Более гибко легко реагирует на изменения на рынке и является залогом грузопотока. Мы не против сотрудничества, но отношения в убыток порту выстраиваться не могут. Мы поставили перед КТИ вопрос о необходимости изменений условий договора. Например, требуем отказа от реализации второго этапа старых соглашений – передачи глубоководных причалов №№1-2. Настаиваем на справедливой оценке вкладов и распределении прибыли (с привязкой к курсу доллара), социальном сопровождении работников, сохранении их льгот и так далее».

Полкилометра госграницы – в аренду российскому депутату?

Однако больше экономических потрясений и судебных тяжб здесь опасаются политической подоплеки. Ведь Ильичевская гавань является одной из трех крупнейших в Украине и входит в группу портов «Большой Одессы». Общая длина причалов контейнерного терминала, бывшего до недавнего времени в управлении россиян, составляет порядка 500 метров. То есть, полкилометра государственной границы могут вновь оказаться в руках людей, представляющих страну-агрессора.

Если ильичевцы правы в своем суждении о смене собственника КТИ, то где гарантия, что оператор не воспользуется «морскими воротами» в несколько иных, отнюдь не экономических целях? Согласно действующим правилам, транзитные грузы, поступающие в опломбированных контейнерах, не досматриваются. Емкости международного стандарта выгружают с судна, и стоят на режимной территории «в ожидании» экспедитора. В независимости от номенклатуры – будь-то оружие или картошка. Истории о том, как вместо задекларированных тапочек прибывает другой товар, например, кокаин, давно перестали удивлять не только таможенников, но и обывателей. По словам же портовиков, в 40-футовом контейнере легко помещается мобильный ракетный комплекс, не говоря уже о более легком вооружении.

Понятно, что в порту работают контролирующие органы, задача которых осуществлять соответствующий надзор. Тем не менее, общественники, по утверждению которых на госпредприятии неспокойно, опасаются перспективы раскачки ситуации через порт во всем регионе. Предполагают, что в контексте с этим оказывается давление на определенных должных лиц с целью назначения в Ильичевский порт другого, более благосклонного директора.

В КТИ подобные предположения считают абсурдными. Однако еще год назад чьи-то доводы о возможных боевых действиях на востоке Украины, при участии российских наемников и действующих армейцев, большинство наших соотечественников сочло бы паранойей.

Сотрудники порта уже сформировали свою самооборону – «Полицию гражданской безопасности порта». По словам инженера второго терминала Ильчевского порта Василия Бугайчука, люди, самоорганизовавшись, тесно сотрудничают с пограничниками, МВД и СБУ. Активист отмечает, что в Ильчевске уже свыклись с тем, что интересы государства не особо учитывались предыдущим руководством госпредприятия, а большинство предыдущих директоров, начиная с 2005 года, оставляли после себя многомиллионные долги.

Непонятны и обстоятельства, позволяющие получать доходы в Украине депутату Госдумы. «Трудовой коллектив до сих пор расхлебывает последствия кабального договора о совместной деятельности с «Укртнасконтейнером», - говорит Бугайчук. - Одновременно сложилась ситуация, когда государство почему-то не отстаивает интересы трудового коллектива стратегического предприятия, а чуть ли не потакает агрессору».

Бывшие руководители порта, которые своими действиями толкнули его в пропасть, отнюдь не в изгнании. Они пошли на повышение…

Некоторые личности будоражат коллектив, идут разные вбросы. От «Россия – неизбежно» до «КТИ уже не российский, вот он уйдет и заберет грузопотоки». Дескать, не отпускайте этого оператора, а то останетесь без заплаты. Однако на самом деле имеет место саботаж со стороны КТИ, который нарочито перенаправил многие контейнерные линии через другие порты. За последние 3 месяца работы оператор сократил перевалку контейнеров на 60%, потеряв, среди прочих, крупнейшею контейнерную линию Maersk.

Таким образом, в Ильичевске обстановка деморализована, портовики в замешательстве, но большинство горожан остаются патриотами страны. «Мы не можем рисковать, цена слишком высока, - говорит Брызгалов. – Если бы не ситуация на востоке Украины, подобные предположения не появились бы. Но когда компания не идет на диалог в плоскости экономики, а ведет откровенную подрывную работу – это уже другой формат борьбы. Вот мы и пытаемся достучаться до структур, которые должны обеспечивать безопасность государства».

Он также напомнил, что порт – градообразующее предприятие. Если бы его не было, не появился бы город-спутник Одессы. Сейчас в Ильичевске проживает 70 000 человек, из которых 29 000 – трудоспособное население, 25% которого работают в порту.

«Мы обратились в горсовет с требованием созвать внеочередную сессию, безотлагательно рассмотреть вопрос, связанный с портом, - говорит Брызгалов. - Горсовет должен, пользуясь делегированными ему полномочиями, обратиться с соответствующими обращениями к руководству области, страны. О проблеме уже проинформированы председатель Одесской ОГА, премьер-министр и министр инфраструктуры, Генпрокуратура, МВД и СБУ. Сегодня мы защищаем свое предприятие, свой город. Не будет так, как задумали те, кто забыл, что находятся на государственной службе, а не прислуживает структуре, подконтрольной представителю страны-агрессора».

Лариса Козовая