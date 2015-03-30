Hyundai из-за непогоды прибыл из Харькова в Киев почти с двухчасовой задержкой

Пик поломок Нyundai пришелся на зиму 2012-2013 годов / Фото УНИАН

Скоростной электропоезд категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem по маршруту Харьков – Киев из-за неблагоприятных погодных условий не смог отправиться из Харькова, вместо него был задействован резервный состав Нyundai, вследствие чего поезд прибыл в столицу с опозданием почти на два часа.

«По причинам неблагоприятных метеоусловий, из-за которых возникло обледенение кровельного оборудования подвижного состава, поезд «Интерсити+» №725 сообщением Харьков - Киев не смог отправиться со станции Харьков по расписанию в 7:23», - сказано в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) подала на станцию отправления купейные вагоны и СВ вагоны фирменного поезда, который был отправлен в 07:45 с задержкой на 22 минуты (в поезде находился 481 пассажир).

В это же время навстречу из Киева был отправлен резервный поезд Нyundai, и в 10:37 на станции Решетиловка (Полтавская обл.) пассажиры были пересажены в данный резервный состав, который и доставил их к станции назначения с опозданием на один час и 39 минут (на станцию Киев-Пассажирский поезд прибыл в 13:40).

«Учитывая то, что некоторые пассажиры продолжали свое путешествие самолетом из государственного международного аэропорта «Борисполь», во избежание опозданий на рейсы была осуществлена остановка поезда на станции Борисполь, откуда пассажиры добрались до аэропорта», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, после выхода на маршруты с мая 2012 года корейские поезда ломались один за другим и простаивали часами, в частности, пик поломок пришелся на зиму 2012-2013 годов, когда поезда «Интерсити+» выходили из строя особенно часто.

По данным СМИ, Европейский банк реконструкции и развития назвал запуск «Укрзализныцей» скоростных поездов производства Hyundai Rotem, которые в спешке закупали под Евро, провалом 2012 года.

В феврале 2014 года все десять поездов Нyundai были сняты с эксплуатации в связи с выявлением технической неисправности, в частности, в несущей конструкции кузова поездов были обнаружены трещины. «Укрзализныця» вернула поезда на маршруты в течение 3-4 месяцев после устранения поломок.

В 2014 году Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении УЖСК по факту неисправностей и нелицензированного использования скоростных электропоездов Hyundai. В частности, Генпрокуратура установила, что УЖСК больше года предоставляла услуги по перевозке пассажиров электропоездами Hyundai без лицензии. "Укрзализныця" опровергла эти обвинения, заявив, что правила эксплуатации поездов Hyundai не нарушались.

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Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

В 2014 году «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс «Интерсити+») за счет средств «Ощадбанка» через лизинговую компанию «Дельта лизинг». Стоимость ЭКр1 в два раза меньше, чем цена корейских электропоездов Hyundai, и составляет 200 млн грн с НДС.