Очередная афера оккупантов: в Крыму организованы автобусные рейсы в Украину

Центральный автовокзал Симферополя продает билеты на автобусы, следующие из оккупированного Россией Крыма в украинские города. В частности, из Симферополя можно уехать в Новоалексеевку, Одессу, Николаев и Херсон, передают "Новости Крыма".

Читайте такжеВ России признали ситуацию с Керченской переправой "крайне тревожной"В кассе автовокзала сообщили, что автобусы следуют через пропускные пункты «Чонгар» и «Каланчак». «Вы проезжаете российскую границу, далее проходите пешком до украинского пункта пропуска, и на украинской стороне вас забирает другой автобус», – пояснил кассир.

Также на автовокзале можно приобрести билет на ежедневный автобус, следующий до российской границы в пропускном пункте «Чонгар». Стоимость билета составляет 155 рублей.

Читайте такжеБолее 60% крымчан хотят обратно в Украину - опрос газеты оккупантовЖелезнодорожное и автобусное пассажирское сообщение аннексированного Крыма с Украиной в одностороннем порядке было прекращено Киевом в конце декабря. 19 января диспетчеры центрального автовокзала Симферополя сообщили о нормализации автобусного сообщения с материком. Однако в этот же день Укртрансинспекция заявила, что пассажирское сообщение не возобновлялось. Автобусы в Украину ходили неофициально, но и это прекратилось 20 января. А с 1 марта россияне могут въехать в Украину только по загранпаспортам.