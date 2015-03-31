На ремонт дорог потратят $400 миллионов из кредита Всемирного банка

"Мы вчера с Наталией (министр финансов Украины Наталия Яресько - УНИАН) встречались с директором Всемирного банка. Всемирный банк дает 800 млн долл. на дорогу Полтава-Харьков, но о чем мы договорились: поделить эту сумму 50 на 50. Половина пойдет на дорогу Полтава-Харьков, половина - на ремонт действующих дорог, потому что состояние дорожного покрытия в стране просто ужасно", - сказал Яценюк.

Также премьер-министр сообщил, что правительство также выделит 50 млн евро из предоставленного Польшей кредита на строительство дорог к пунктам пропуска.

"Я говорил с премьер-министром Польши. Польша выделила Украине 100 млн евро, и мы договорились с Евой Копач поделить эти 100 млн евро на две части. 50 млн евро отправить на строительство дорог, в первую очередь тех, которые идут к пунктам пропуска, потому что у нас со стороны Польши - Европа, а со стороны Украины - Советский союз", - сообщил Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, Всемирный банк уже выделил 400 млн долл. на капремонт дороги Киев - Харьков на участке Борисполь - Лубны. Второй кредит в размере 450 млн долл. был предоставлен на капремонт и повышение безопасности движения на участке Лубны - Полтава.

В июле Международный банк реконструкции и развития (МБРР) заявлял о намерении выделить Украине 800 млн долл. в рамках реализации третьего инфраструктурного проекта по строительству и реконструкции автодорог в Украине, предусматривающего ремонт участка автодороги Полтава – Харьков, автодороги Киев – Харьков – Должанский.

В январе 2015 года Всемирный банк подтвердил свое намерение инвестировать эти средства в проект по развитию автодорожной сферы в Украине.