«МТС Украина» продала Ахметову часть непрофильного бизнеса

Один из крупнейших украинских мобильных операторов «МТС Украина» подписал договор о продаже части фиксированного бизнеса компании «Фарлеп-Инвест» (телекоммуникационная группа Vega), сообщается на сайте оператора.

«Бизнес фиксированного интернет-доступа и телефонии для массового сегмента не является профильным для компании. В преддверии активного строительства 3G-сети продажа фиксированного бизнеса позволит «МТС Украина» сосредоточиться на основной деятельности – мобильной связи, в частности, на предоставлении услуг скоростной беспроводной передачи данных», - отмечается в сообщении.

По данным компании, «МТС Украина» предоставляла услуги широкополосного доступа в Интернет и фиксированной телефонии на базе сети, приобретенной ранее у компании «Комстар», абонентам в Одесской области и городе Киеве.

Согласно условиям договора, «МТС Украина» будет обслуживать абонентов фиксированного доступа в Интернет до 30 апреля 2015 года, фиксированной телефонии – до 30 июня.

При этом стоимость проданных активов и другие детали сделки не разглашаются.

Как сообщал УНИАН, «МТС Украина» заявила о возможной продаже части бизнеса по услугам предоставления широкополосного доступа в Интернет – компании «Комстар-Украина» - ещё в 2013 году.

Контрольный пакет «Комстар-Украина» был выкуплен оператором «МТС Украина» в 2009 году. В 2011 году в Киеве компания совместно с МТС запустила первый участок сети проводного ШПД для коммерческой эксплуатации.

Читайте такжеВ Кабмине хотят обеспечить сохранение номера телефона при смене мобильного оператораСправка УНИАН. «МТС Украина» является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания оказывает услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 млн абонентов. Сеть оператора охватывает более 98% территории Украины, на которой проживает 99% населения. «МТС Украина» входит в международную телекоммуникационную группу МТС.

Телекоммуникационная группа Vega - один из крупнейших операторов фиксированной связи в Украине, входит в телекоммуникационное направление группы СКМ Рината Ахметова. Vega появилась на рынке Украины в результате объединения крупных телекоммуникационных групп «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матрица», «Вилком» и других.

На сегодняшний день Vega присутствует в 69 населенных пунктах 23 областей Украины. Оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega осуществляет компания «Фарлеп-Инвест».