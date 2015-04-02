Результат аннексии: крымские порты из-за транспортной изоляции на грани остановки

Оккупационная власть Крыма признала, что из-за санкций Запада и транспортной изоляции полуострова снизилась доходность портов, что осложняет их развитие и поддержание надлежащего технического состояния.

Как передают "Новости Крыма", об этом заявил нелегитимный гендиректор ГУП «Крымские морские порты» Андрей Васюта.

Читайте такжеУкраина повысит цену на электроэнергию для оккупированного КрымаПо его данным, в 2012 году в крымских портах было перевалено 7 млн тонн груза, в 2014 году – 3 млн тонн. «Такая ситуация практически исключила возможность собственного инвестирования средств в перспективное развитие портов и поддержание их формального технического состояния»,– сказал Васюта.

Кроме того, по его словам, крымские порты испытывают сложность в приведении нормативной документации к нормам российского законодательства, что на практике «может привести к полной их (портов, - ред.) остановке». «Все эти мероприятия: оформление границ портов и акватории, получение разрешений на соответствующие виды деятельности, паспортизация гидротехнических сооружений, перегрузочных комплексов и т. п. – требует не только временных, но и финансовых затрат», – пояснил Васюта.

Читайте такжеБолее 60% крымчан хотят обратно в Украину - опрос газеты оккупантовВ этой связи он обратился к федеральным чиновникам с просьбой продлить сроки переходного периода для крымских портов до полного формирования пакета документов в рамках законодательства РФ и разрешить им производственную деятельность на базе имеющихся документов украинского образца.