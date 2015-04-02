Сегодня в аэропорту "Львов" заработало "открытое небо"

Принципы «открытого неба» начнут действовать в аэропорту "Львов" со 2 апреля. Об этом во время брифинга сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

"С сегодняшнего дня мы в одностороннем порядке открываем небо в аэропорту "Львов" для всех авиаперевозчиков на основе двусторонних договоренностей. Любой, кто получит разрешение от авиаслужбы в своей стране, получит возможность свободно летать в аэропорт "Львов", - сказал он.

По словам Пивоварского, в ближайшие дни Госавиаслужба проинформирует представителей европейских стран, стран Закавказья и СНГ о проведении в аэропорту эксперимента с использованием принципов «отрытого неба».

Он отметил, что внедрение принципов "открытого неба" в аэропорту "Львов" позволит улучшить как финансовое положение аэропорта, так и экономическую ситуацию региона в целом.

"Как для аэропорта "Львов" это будет отличной возможностью, так и для региона. Я надеюсь, что благодаря этому вернутся потоки туристов из стран СНГ в Моршин, Трускавец, и таким образом мы сможем загрузить аэропорт", - сказал министр.

Вместе с тем, Пивоварский подчеркнул, что вопрос подписания договора о едином авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом остается нерешенным на уровне европейских стран и не может быть урегулирован Украиной в одностороннем порядке.

"Учитывая позиции Британии, Испании, Европейского Союза, я понимаю, что процесс будет непростым, и, к сожалению, это от нас не зависит", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, соглашение о едином авиационном пространстве должны были подписать еще в июне 2014 года, но из-за нерешенности сугубо внутренней проблемы ЕС - вопроса термина «территория» в контексте Гибралтара, документ по состоянию на сегодняшний день не подписан. Соглашение было парафировано еще в 2013 году.

Подписание договора будет гарантировать доступ на украинский рынок европейских лоукост-компаний, а также право украинских и европейских компаний осуществлять рейсы между Украиной и странами ЕС без межгосударственного согласования маршрутов.