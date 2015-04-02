Акционерную компанию на базе "Укрзализныци" создадут к сентябрю

Акционерная компания на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") будет создана уже к сентябрю текущего года, сообщил в ходе брифинга министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

"По нашему графику, которого мы придерживаемся, приблизительно в сентябре мы будем иметь уже новую компанию - акционерное общество "Укрзализниця", - сказал министр.

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Также Пивоварский сообщил, что в настоящее время проверку активов "Укрзализныци" проводит аудиторская компания Deloitte совместно с Фондом госимущества.

"Сегодня компания Deloitte продолжает оценку активов "Укрзализныци". Фонд госимущества параллельно присоединился для того, чтобы подтверждать результаты и оценки Deloitte и чтобы не тормозился процесс. Я надеюсь, и это соответствует нашему плану, до середины июня будет завершена оценка компании Deloitte, получено подтверждение Фонда госимущества и мы сможем начать формирование баланса нового акционерного общества", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, законодательная основа для старта реформы железнодорожной отрасли была заложена еще в феврале 2012 года, когда был принят закон Украины об акционировании «Укрзализныци», согласно которому реформа должна была состояться в трехмесячный срок, однако к ней вернулись лишь в 2014 году. В частности, в конце июня прошлого года Кабмин одобрил постановление об образовании к началу 2015 года публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» на базе «Укрзализныци» со стопроцентным государственным капиталом без права отчуждения. Однако сроки реформы были перенесены из-за судебных разбирательств перевозчика с Антимонопольным комитетом Украины.

Новый субъект хозяйствования предлагается образовать путем слияния "Укрзализныци", шести железных дорог, предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования. Кроме того, в уставный капитал будут внесены акции, доли и паи, принадлежащие государству в компаниях, созданных при участии предприятий железнодорожного транспорта.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

В форме акционерного общества функционируют железные дороги России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польши (Polskie Koleje Panstwowe S.A.) и других стран.