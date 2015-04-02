Продажи новых авто в Украине упали до минимума за 15 лет

Продажи нового автотраспорта в Украине в марте 2015 года по сравнению с мартом прошлого года сократились в 4,5 раза - до 2,579 тыс. единиц, сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

Как отметили в ассоциации, это рекордно минимальный показатель за последние 15 лет.

Согласно сообщению, рынок новых легковых автомобилей в марте 2015 года по сравнению с мартом прошлого года сократился в 4,8 раза - до 2,259 тыс. единиц, что также на 23% меньше по сравнению с февралем 2015 года.

Согласно опубликованным данным, лидером продаж в марте стала Toyota, увеличив продажи относительно февраля на 3,5% – до 175 шт. При этом, относительно прошлогоднего показателя, Toyota в марте сократила продажи в 6 раз.

Второе место заняла компания Renault, сократив продажи относительно февраля на 28% - до 173 авто. Годом ранее объем продаж Renault был на 140% выше нынешнего показателя.

На третьем месте Volkswagen, продажи которого относительно февраля сократились на 14% – до 151 авто. Относительно марта 2014 года показатель первичных регистраций Volkswagen снизился в 3,4 раза.

Четвертой по объемам продаж стала Skoda, увеличив продажи к февралю на 64% - 140 авто. По сравнению с мартом прошлого года продажи компании сократились на 71%.

Замыкает ТОП-5 марта корейский бренд KIA, увеличив продажи в марте по сравнению с февралем на 6% - до 118 автомобилей. По сравнению с мартом прошлого года первичные регистрации новых автомобилей KIA уменьшились на 65%.

Продажи коммерческих автомобилей в марте по сравнению прошлогодним показателем сократились на 62% - до 270 авто, продемонстрировав при этом падение относительно февраля на 37%.

Количество первичных регистраций новых автобусов в прошедшем месяце составило 50 шт. Таким образом, рынок автобусов по сравнению с предыдущим месяцем увеличился в 2 раза, а относительно мартовского результата прошлого года уменьшился на 54%. Лучше всего в марте продавались автобусы марки РУТА, которые охватили 36% украинского рынка новых автобусов.

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Как сообщал УНИАН, украинский рынок легковых автомобилей в феврале сократился в 5 раз – до 2,9 тыс. авто. Общее сокращение продаж автотранспорта в Украине в январе-феврале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составило 67% - до 10,724 тыс. единиц.

За 2014 год украинский авторынок сократился в 2,2 раза – до 97,02 тыс. авто.