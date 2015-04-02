Провайдера цифрового ТВ «Зеонбуд» проверяют из-за отключения ряда каналов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку провайдера цифрового ТВ "Зеонбуд" в связи с отключением ряда общенациональных и региональных телеканалов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацсовета.

«1-2 апреля регулятор осуществил мониторинг деятельности провайдера программной услуги ООО «Зеонбуд» и сегодня на заседании назначил внеплановую проверку», - говорится в сообщении.

По данным Нацсовета, 1 апреля провайдер цифрового телевидения «Зеонбуд» отключил три общенациональных канала - «Dobro» (ООО «ТРК «Новые коммуникации»), «Business» (ООО «ТРК «Погода ТВ»), «Винтаж» (ООО «Корона Санрайс»), а также девять региональных вещателей: ТРК «Викка» (Черкассы), канал «24» (ТРК «Люкс», Львов), канал «Так TV» (Колледж прессы и телевидения, Николаев), ТРК «Аверс» (Луцк), «11 канал» (ТРК «Стерх», Днепропетровск), ТРК «Ритм» (Ривне), ТРК «Видикон» (Сумы), ТРК «Горизонт» (Харьков) и «Херсон плюс» (Херсон).

Как подчеркнули в Нацсовете по телерадиовещанию, такие действия противоречат условиям лицензии и обязательствам, которые взяла на себя компания «Зеонбуд» как провайдер цифрового телевидения.

По словам члена Нацсовета Владислава Севрюкова, проверка позволит детальнее выяснить ситуацию и адекватно отреагировать на произошедшие события.

Между тем в пресс-службе отметили, что трансляция общенациональных телеканалов «Business» и «Винтаж» по состоянию на 2 апреля 2015 года была возобновлена.

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Справка УНИАН. «Зеонбуд» - национальный оператор цифровой эфирной телевизионной сети. Национальный совет по телевидению и радиовещанию выдал компании лицензию на вещание в стандарте DVB-T2 в декабре 2010 года.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, учредителем «Зеонбуда» является кипрская компания «Планбридж Лимитед» (доля - 100%).