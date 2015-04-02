Две европейские компании хотят строить первую концессионную дорогу в Украине

Две европейские компании выразили заинтересованность в финансировании проекта строительства первой концессионной дороги в Украине по маршруту Львов – Краковец.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский на брифинге.

«Уже есть две заинтересованные иностранные стороны для того, чтобы финансировать этот проект. Они еще не видели конкурсных условий, но уже готовы на это смотреть… Я не хочу называть их, это две европейские компании, одна из них – польская," - сказал он.

По словам министра, решение о строительстве указанной дороги на условиях концессии поддержало правительство Украины и органы местной власти.

"Мы уже начали формировать условия концессионного конкурса, через две недели сможем представить конкурсную документацию", - отметил Пивоварский.

Он сообщил, что министерство готовит масштабную реформу Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор). В частности, министерство инициирует проведение децентрализации системы управления дорожным хозяйством, что предполагает передачу дорог местного значения в управление местным органам власти.

«Дороги местного значения отходят на места, дороги республиканского - остаются в управлении государственного органа, который будет создан из реорганизованного Укравтодора», - сказал Пивоварский, добавив, что вместе с передачей дорог на баланс местных властей будут также переданы деньги на их содержание и техника для обслуживания.

Также министр подчеркнул необходимость создания реальных условий для конкуренции в дорожном хозяйстве.

"На сегодня у нас фактически есть монополист, который планирует, разрабатывает, строит, контролирует сам себя. Так не должно быть, должна быть конкуренция, независимый надзор экспертов, общественных активистов", - сказал Пивоварский.

Он подчеркнул, что одним из условий создания конкуренции являются изменения в технологическом процессе эксплуатации и строительства, а также смена конкурсных условий для привлечения эксплуатанта. Министр также добавил, что необходимо ввести независимый контроль качества за строительством и ремонтом дорожного полотна и обеспечить должное финансирование.

"Необходимо строить по современным технологиям. Те технологии, которые мы сейчас применяем, приводят к тому, что через 5-7 лет необходимо фактически восстанавливать полотно. Сейчас есть другие технологии, срок службы дорог по таким технологиям - 25-30 лет, бетонные, цементобетонные технологии", - подытожил он.

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Как сообщал УНИАН, 31 марта Пивоварский предложил членам правительства согласовать условия конкурса на строительство концессионной автодороги Львов-Краковец.

В сентябре 2013 года Кабинет министров разрешил строительство трех автомагистралей на условиях концессии, что предполагает в последующем установление платы за проезд по ним. Это автомагистрали Львов – Краковец, Ульяновка – Николаев – Херсон – Красноперекопск – Симферополь, а также Новомосковск – Запорожье – Мелитополь – Джанкой – Симферополь.

До стадии разработки дошел только проект дороги Львов – Краковец, в который, по подсчетам Мининфраструктуры, необходимо инвестировать около 13 млрд грн.

Изначально объем средств, запланированных к привлечению в рамках реализации приоритетных проектов строительства дорог на условиях концессии, составлял порядка 10 млрд долл.