Департамент дорог Мининфраструктуры возглавит IT-специалист

Соответствующее предложение IT-cпециалисту сделал министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

«До недавнего времени - общественный деятель организации "Моя Дорога", и я надеюсь, что через короткое время он присоединится к министерству», - сказал Пивоварский на брифинге, представляя Хмиля журналистам.

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В то же время, отвечая на вопрос УНИАН, на какую именно должность Хмиля пригласил глава транспортного ведомства, Хмиль сообщил, что будет директором министерского департамента стратегического развития дорог и автомобильного транспорта.

В пресс-службе министерства УНИАН уточнили, что в настоящее время данную должность занимает Сергей Доброход.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры готовит масштабную реформу Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор). В частности, министерство инициирует проведение децентрализации системы управления дорожным хозяйством, что предполагает передачу дорог местного значения в управление местным органам власти.

Кроме того, планируется лишить "Укравтодор" функций исполнителя и контролера, оставив ему лишь полномочия быть заказчиком строительства дороги.

На сегодняшний день дорожная отрасль в Украине финансируется из общего фонда госбюджета, то есть выделение средств на дороги происходит по остаточному принципу, после того, как будут удовлетворены потребности других сфер экономики, имеющих защищенные статьи или целевые источники финансирования в специальном фонде госбюджета. В программе предусматривается диверсифицировать источники дорожных инвестиций. Так, в структуре госбюджета планируется создание дорожного фонда, а местные власти смогут направлять на содержание дорог сборы от акциза на топливо с АЗС в размере 5-10%, а также создавать территориальные дорожные фонды.

По данным СМИ, Роман Хмиль в 1998 году окончил факультет кибернетики КНУ имени Шевченко, после чего переехал в США работать программистом. В 2002 году он вернулся в Украину, где вместе с товарищем Дмитрием Лисицким создал IT-компанию SourceValley, которая в 2006 году была продана группе GlobalLogic. В 2006-2012 гг. Хмиль занимал пост исполнительного директора GlobalLogic Ukraine, после чего перешел в Ciklum Group на должность главного операционного директора. Он также является венчурным инвестором игровой студии Vostok Games.

В июне 2014 года он уволился, сконцентрировавшись на социальном проекте "Моя дорога", цель которого - объединить автомобилистов для влияния на реформирование и развитие дорожной инфраструктуры Украины.