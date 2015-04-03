Автострахование в Украине может подорожать на 30%

Президиум моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) рекомендовал страховщикам из-за роста стоимости ремонта транспортных средств в связи с девальвацией гривни повысить корректирующие коэффициенты по ОСАГО до необходимого уровня, что приведет к повышению стоимости страхового полиса до 25-30%.

Об этом сообщается на сайте бюро со ссылкой на результаты заседания президиума.

«Рекомендуемые Президиумом значения корректирующих коэффициентов находятся в пределах диапазонов их размеров, утвержденных Регулятором страхового рынка в 2011 году, и приведут к повышению страховых платежей на 25-30%», - говорится в сообщении.

МТСБУ отмечает, что повышение тарифов необходимо для обеспечения выполнения страховых обязательств по договорам ОСАГО.

«Соответствующее изменение размера страховых платежей является минимально необходимым и обеспечит исключительно компенсацию прогнозируемого увеличения расходов на ремонт поврежденных транспортных средств (более 770 млн грн), исходя из расчета курса гривны к доллару США, установленного при формировании бюджета Украины на 2015 год (21,7 грн/долл.)», - указывается в сообщении.

В сообщении отмечается, что страховщики понимают необходимость увеличения страховых сумм и лимита выплат при урегулировании страховых событий по обязательному страхованию без вызова представителей ГАИ. По решению Президиума МТСБУ дирекция бюро также обратилась к Нацкомфинуслуг с соответствующими предложениями.

Бюро отмечает, что украинский полис ОСАГО даже после подорожания будет оставаться самым дешевым в Европе и средний страховой платеж для украинского автовладельца будет составлять около 450 грн в год.

По данным Бюро, в 2013 году средний страховой платеж по внутренним договорам обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств в странах Европы составлял 134 евро.

Читайте такжеСтраховщики обещают систему прямых выплат убытков при ДТП в Украине с 2016 годаКак сообщал УНИАН, объемы страховых платежей, привлеченных украинскими страховщиками от продажи полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), по итогам января-февраля 2015 года составили 380,206 млрд грн, что на 14,8% больше показателя за январь-февраль 2014 года.

Объемы страховых платежей, привлеченных украинскими страховщиками от продажи полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), по итогам 2014 года по сравнению с 2013 годом увеличились на 1,2%.

Справка УНИАН. Моторное (транспортное) страховое бюро Украины представляет собой объединение страховщиков, которые осуществляют деятельность в сфере страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).

Членство страховщиков в МТСБУ является обязательным условием для осуществления такого вида страхования. В настоящее время активными участниками объединения являются 84 страховые компании.