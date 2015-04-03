Билеты на скоростные поезда во Львов и Трускавец решили не продавать из-за новой остановки на Святошине

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерена с 29 апреля временно остановить предварительную продажу билетов на скоростные поезда категории "Интерсити+" из Киева во Львов и Трускавец в связи с корректировкой графика из-за введения для поездов этих направлений новой остановки в Киеве на станции Святошин.

В частности, в пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что временно не продаются проездные документы с датой отправления 29 апреля и на следующие дни на поезда №741/742 Дарница, Киев - Трускавец - Киев, Дарница и №743/744 Дарница, Киев - Львов - Киев, Дарница.

Согласно сообщению, остановка на станции Святошин станет третьей в пределах столицы для поездов львовского направления, которые сейчас делают остановки на главном столичном вокзале Киев-Пассажирский и на станции Дарница.

«После завершения корректировки графика продажа билетов будет возобновлена, о чем будет сообщено дополнительно», - подчеркивается в пресс-релизе.

Читайте такжеТрех этапов не будет: железнодорожные билеты подорожают сразу на 21%Как сообщал УНИАН, с момента внедрения скоростного железнодорожного движения в Украине в мае 2012 года и по состоянию на начало февраля этого года скоростными электропоездами категории «Интерсити» и «Интерсити+» воспользовались 5 млн пассажиров.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом, затем география курсирования поездов Нyundai была расширена. После выхода на маршруты корейские поезда ломались один за другим и простаивали часами, в частности, пик поломок пришелся на зиму 2012-2013 годов.

В 2014 году «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс «Интерсити+»), которые связали Киев с Одессой и Львовом.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя электропоездами ЭКр1 «Тарпан» и поездом с локомотивной тягой «Украина-2» производства Крюковского вагоностроительного завода.