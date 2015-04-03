В "Борисполе" опровергают информацию о присвоении более 7 миллионов гривень

Заявление Прокуратуры Киевской области о якобы «присвоении средств» в аэропорту «Борисполь» не соответствует действительности и является абсолютно безосновательным.

Расчет и отчисления части прибыли в Государственный бюджет Украины осуществляется на основании финансовой отчетности предприятия, а не на основании отчета о выполнении финансового плана, как ошибочно указано в релизе Прокуратуры, говорится в заявлении пресс-службы предприятия.

Финансовая отчетность ГП МА «Борисполь» формируется исключительно на основании Закона Украины «О бухгалтерском учете» и национальных стандартов бухгалтерского учета с соблюдением всех требований действующего законодательства.

Никаких замечаний относительно финансовой отчетности ни от прокуратуры, ни от других контролирующих органов ГП МА «Борисполь» не получало. ГП МА «Борисполь» также не получил никаких объяснений относительно конкретизации того, что имела в виду Прокуратура Киевской области в рамках своей PR-деятельности.