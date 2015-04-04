В Украине хотят ввести новую систему баллов и штрафов для водителей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на выездном заседании Кабинета министров в Киеве в Национальной академии МВД сообщила первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе, представляя законопроект о регулировании дорожного движения.

По ее словам, законопроект предлагает воплощение системы баллов и штрафов для водителей. Предлагается начисление каждому водителю 150 баллов. Если фиксируется правонарушение, происходит вычитание этих баллов, и когда они закончатся, нарушителю выписывается штраф. При этом, как отметила Згуладзе, штраф выписывается владельцу транспортного средства. В случае, если штраф не будет оплачен в течение 30 суток, будет начисляться пеня в двукратном размере от суммы штрафа. В случае, если нарушитель в течение 60 дней не оплачивает штраф, дело передается в исполнительную службу Министерства юстиции.

Также владельцу транспортного средства на мобильный телефон будут приходить СМС-сообщения с кодом, под которым зарегистрировано его нарушение, и на специальном сайте путем ввода этого кода можно посмотреть короткий видеоролик с фиксацией нарушения.

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Как сказала Згуладзе, если нарушение зафиксировано полицейским патрулем, то штраф платится на месте через электронный терминал банковской картой. При этом за грубое нарушение патруль может лишить водителя прав на полгода.

Также предлагается ликвидация так называемых минимальных и максимальных штрафов путем определения единой суммы штрафа за каждое конкретное нарушение.