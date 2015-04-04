В Украине количество МРЭО сократят в 3,5 раза

Правительство намерено к 2017 году превратить Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы при ГАИ в административные органы с доходом в 1 млрд грн для бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе на выездном заседании Кабинета министров.

«Дайте нам возможность перестроить эту систему, запустить ее и принести в бюджет как минимум 1 млрд грн», - сказала Згуладзе.

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Она отметила, что содержание системы МРЭО обходится в 400 млн грн бюджетных средств ежегодно, в то время как поступления в бюджет от них - 289 млн грн.

«На сегодняшний день в Украине функционируют 228 центров МРЭО. Их количество будет сокращено до 64, мы планируем ввести еще 15 мобильных центров», - подчеркнула Згуладзе.

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По ее словам, новые офисы МРЭО будут построены по принципу открытого пространства (open space), и уже к июлю два из них будут созданы в Киеве. «Мы идем к открытому пространству. В открытом пространстве сложнее коррупция, открытое пространство также предотвращает очереди, что является очень важным элементом. Открытое пространство предотвращает безделье на работе – негде закрыться в кабинете и посмотреть фильм. Открытое пространство просто приятно и нам, и вам, и сотрудникам, и гостям», - сказала Згуладзе.

После налаживания новой системы МРЭО с упрощенными бюрократическими процедурами и системой офисов правительство намеренно передать эту структуру в управление местных органов власти либо провести приватизацию, сообщила она.