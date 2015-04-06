Антимонопольный комитет рекомендует обосновать цены на проезд в автобусах и маршрутках

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил Министерству инфраструктуры Украины обязательные для рассмотрения рекомендации с целью недопущения установления необоснованных тарифов на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, сообщила пресс-служба ведомства.

"С целью предотвращения нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, постоянно действующая административная коллегия Антимонопольного комитета Украины предоставила Мининфраструктуры Украины обязательные для рассмотрения рекомендации: обеспечить внесение изменений в соответствующие нормативно-правовые акты, которые бы предусматривали механизм определения достоверного объема перевозок пассажиров путем проведения обязательного исследования пассажиропотока на маршруте с целью формирования обоснованного размера тарифа на услуги перевозки пассажиров автомобильным транспортом, в том числе в режиме маршрутного такси", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечают в АМКУ, "согласно статье 28 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", полномочия по установлению в порядке и границах, определенных законодательством, тарифов на транспортные услуги относятся к ведению исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов".

По информации АМКУ, расчет тарифов должен осуществляться в соответствии с запланированными на год (на основании фактических) объемами транспортной работы, количества перевезенных пассажиров с использованием экономически обоснованных плановых расходов. В расчет тарифа включается плановая прибыль, необходимая для развития перевозчика и уплаты им налоговых обязательств. Кроме того, во время расчета тарифа общий объем транспортной работы и общее количество перевезенных пассажиров, в том числе с учетом льготных категорий пассажиров, обосновываются перевозчиком на основании фактических показателей работы или устанавливаются по результатам обследования пассажиропотоков.

Читайте такжеВ Киеве уже до октября может появиться единый электронный билет для общественного транспорта "Однако на сегодня отсутствует четкая норма, которая бы обязывала органы местного самоуправления при установлении (согласовании) тарифов на перевозки осуществлять с определенной периодичностью исследование пассажиропотока на маршруте или требовать от инициатора изменения тарифа предоставления результатов такого исследования", - отмечается в сообщении.

По информации, которой располагает АМКУ, при осуществлении собственных расчетов при изменении тарифа на перевозки перевозчики нередко занижают фактический объем перевозки пассажиров. Этому способствует отсутствие контроля над выдачей водителями билетов. Ввиду этого, вопрос остается нормативно неурегулированным, что может привести к формированию завышенного тарифа на перевозку пассажиров.

Как сообщал УНИАН, Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) неоднократно обращалась к правительству Украины с просьбой отменить государственное регулирование тарифов на междугородных и пригородных автобусных маршрутах общего пользования и ввести свободные тарифы на соответствующих маршрутах.

В ответ на заявления перевозчиков министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что уже обратился в Минэкономразвития с просьбой упростить систему контроля тарифов на проезд для возможности их оперативной корректировки. При этом министр отметил, что полная отмена контроля над ценообразованием в сфере пассажирских перевозок невозможна по причине соблюдения при перевозках социального аспекта.