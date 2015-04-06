Продажи новых автомобилей в Украине снизились в 4,6 раза

Продажи нового автотранспорта в Украине в январе-марте 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизились в 4,6 раза - до 8,867 тыс. с 41 тыс. единиц, сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

Согласно сообщению, за первые три месяца 2015 года продажи новых легковых автомобилей в Украине уменьшились почти на 80% - до 7,780 тыс. единиц.

Спрос на новые коммерческие автомобили по сравнению с первым кварталом прошлого года упал на 63% - до 969 шт.

Продажи новых автобусов также продемонстрировали отрицательную динамику. Сокращение продаж в этой части рынка за три месяца текущего года составило 71% - до 118 единиц.

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Как сообщал УНИАН, продажи нового автотранспорта в Украине в марте 2015 года сократились в 4,5 раза - до 2,579 шт., достигнув минимума за последние 15 лет. Общее сокращение рынка автотранспорта в Украине в январе-феврале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составило 67% - до 10,724 тыс. единиц.

Объем продаж легковых автомобилей в Украине в 2014 году сократился по сравнению с 2013 годом в 2,2 раза – до 97,02 тыс. авто.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.