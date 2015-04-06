Госавиаслужба предложила ряду стран снять ограничения на полеты во Львов

Об этом сообщил глава Госавиаслужбы Денис Антонюк на своей странице в Facebook.

"В пятницу отправили письма в авиационные власти Франции, Нидерландов, Азербайджана, Казахстана, Армении, Туркменистана с предложением снять ограничения по количеству рейсов и перевозчиков во Львов. По международным рейсам Госавиаслужба отработала, то есть сейчас безусловно открыты все основные пункты в Европе (Италия, Испания, Германия, Кипр, Греция и большинство других в ЕС), а также большинство других международных – в первую очередь ОАЭ, Россия, США. По остальным ограниченным пунктам предложения открыться отправлены", - сообщил он.

При этом Антонюк отметил, что дальнейшая ситуация в руках львовского аэропорта и городских властей.

"Дальше все в руках аэропорта и городских властей: опыт европейцев говорит, что без работы местных властей значительного увеличения потока и привлечения перевозчиков не будет", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины 2 апреля в одностороннем порядке, в целях эксперимента,ввело режим "отрытого неба" в аэропорту "Львов". Как заявил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, это позволит любому авиаперевозчику, при наличии разрешения от авиаслужбы своей страны, беспрепятственно осуществлять авиаперелеты в аэропорт "Львов". При этом, по словам министра, вопрос подписания договора о едином авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом остается нерешенным на уровне европейских стран и не может быть урегулирован Украиной в одностороннем порядке.

Соглашение о едином авиационном пространстве должны были подписать еще в июне 2014 года, но из-за нерешенности сугубо внутренней проблемы ЕС - вопроса термина «территория» в контексте Гибралтара - документ по состоянию на сегодняшний день не подписан. Соглашение было парафировано еще в 2013 году.

Подписание договора будет гарантировать доступ на украинский рынок европейских лоукост-компаний, а также право украинских и европейских компаний осуществлять рейсы между Украиной и странами ЕС без межгосударственного согласования маршрутов.