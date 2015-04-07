В Украине разрабатывают программу доступа к Интернету по всей стране

Министерство экономического развития и торговли разрабатывает программу расширения широкополосного доступа к Интернету на всей территории Украины.

Об этом сообщила глава департамента цифровой экономики Минэкономразвития Елена Минич в эфире Радио Проминь.

«С точки зрения программы развития широкополосного доступа в Интернет - это базовая вещь, с которой начинается современное экономическое развитие», - сказала она.

По словам Минич, первый шаг к расширению возможностей доступа во Всемирную сеть был сделан благодаря реализации лицензий 3G.

«Почему мы так бились за 3G? Потому что, это дает возможность доступа к качественной информации для населения в самых отдаленных регионах страны», - отметила глава департамента цифровой экономики.

Минич подчеркнула, что Минэкономразвития в рамках совместной с Министерством образования и науки рабочей группы будет разрабатывать детальный план по обеспечению высокоскоростного доступа к Интернету в образовательных учреждениях по всей стране.

Читайте также«Киевстар», МТС и life:) официально утвердили победителями конкурса на 3G-связьКак сообщал УНИАН, 23 февраля НКРСИ провела торги с голоса по тендеру на получение лицензий на 3G-связь. По результатам торгов оператор «Астелит» стал победителем конкурса на 3G-связь по первому лоту, увеличив стартовую стоимость лицензии с 2,708 млрд грн до 3,355 млрд грн. Второй лот достался оператору «МТС Украина» за 2,715 млрд грн, а третий – «Киевстару» за 2,7 млрд грн. Согласно условиям тендера, операторам необходимо в течение 30 дней с даты проведения торгов оплатить стоимость лицензии на 3G-связь.

Операторы должны будут в течение 18 месяцев после проведения конкурса запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины, а в течение 6 лет – на территории всех районных центров и всех населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек.