Почтовая связь подорожает почти на 20%

«Решением НКРСИ предусмотрено увеличение размера тарифов на пересылку письменной корреспонденции в пределах Украины, в частности на пересылку простых почтовых карточек, писем, бандеролей и заказных отправлений - в среднем на 19,5%», - говорится в сообщении.

По данным регулятора, основанием для пересмотра предельных тарифов является рост себестоимости услуг, в частности, цен на горюче-смазочные материалы, тарифов на электроэнергию, ставок арендной платы и стоимости других услуг.

«Ожидается, что в результате пересмотра предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи вырастут поступления в государственный и местные бюджеты, платежи в Пенсионный фонд и тому подобное», - отмечают в НКРСИ.

Принятое регулятором решение в установленном порядке будет передано на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины, после чего вступит в силу с 1 мая 2015 года, но не ранее дня его официального опубликования.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, доходы предприятий отрасли связи Украины, полученные от предоставления услуг, в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличились на 0,3% – до 52,434 млрд грн. В то же время, объем доходов от услуг почтовой связи сократился на 0,8% и составил 3,216 млрд грн, из них населению было предоставлено услуг на сумму 0,596 млрд грн (рост на 3,5%).

На сегодняшний день национальным оператором почтовой связи в стране является Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) «Укрпочта».