Продажи б/у автомобилей в марте выросли на 63%

По данным ассоциации, относительно февраля 2015 года объем продаж б/у авто сократился на 26%.

Продажи в легковом сегменте автомобильного секонд-хенда в марте 2015 года по сравнению с прошлогодним показателем легковых б/у авто выросли в 3,2 раза – до 771 единиц, а по сравнению с февралем текущего года сократились на 12%. Таким образом, в общем объеме мартовского рынка легковых автомобилей 3 030 шт. доля б/у автомобилей достигла 25%.

В сегменте б/у коммерческих автомобилей объем продаж в марте по сравнению с прошлогодним показателем вырос на 22% - до 1,017 тыс. единиц, но при этом сократился на 33% по сравнению с предыдущим месяцем. Доля автомобилей б/у на рынке составила 79% из общего числа зарегистрированных 1 287 шт.

На рынке автобусов объем продаж сократился на 27% - до 33 единиц. При этом доля б/у автобусов составила 40%.

Лидерами на первичном рынке б/у автотранспортных средств, как и в феврале, стали Renault с результатом в 255 легковых автомобилей и 216 коммерческих, и Mercedes-Benz – 20 автобусов.

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Как сообщал УНИАН, продажи б/у автомобилей в феврале выросли на 29% - до 2,5 тыс., а доля авто с пробегом на первичном рынке составила 42%.

Украинский рынок бывших в употреблении автомобилей в 2014 году сократился на 45% – до 62,516 тыс. единиц.

Объем продаж легковых автомобилей в Украине в 2014 году сократился по сравнению с результатом 2013 года в 2,2 раза – до 97,02 тыс. авто.

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Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.