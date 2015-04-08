«Киевстар» решил не переоформлять частотные лицензии в Крыму

«Киевстар» не отказывается от радиочастотного ресурса в Крыму. Однако мы временно не продлеваем срок действия лицензии на эти частоты, поскольку их использование в настоящее время невозможно», - отметил Иванов.

По его словам, данное решение было согласовано с Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

«Такой шаг отвечает требованиям регулятора и телеком-законодательства Украины, которое устанавливает обязанность оператора фактически использовать пролицензированные частоты», - отметил Иванов.

Как сообщал УНИАН, с августа 2014 года в аннексированном Россией Крыму начали отключать мобильную связь украинских операторов «Киевстар», «МТС Украина» и «Астелит» (life:). В компаниях отметили, что из-за невозможности управлять всеми важными элементами сетей работа операторов в Крыму была полностью парализована.

11 августа крупнейший украинский оператор «Киевстар» сообщил о временном прекращении предоставления услуг связи на территории аннексированного Крыма из-за захвата неизвестными вооруженными лицами офиса в Симферополе и несанкционированной установки ими аппаратуры на телекоммуникационное оборудование компании.

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Справка УНИАН. «Киевстар» - крупнейший украинский оператор мобильной связи, основанный в 1994 году. Компания предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в Интернет.

Объединенная база клиентов «Киевстара» составляет более 26 млн человек. Акционером оператора является международный холдинг VimpelCom.