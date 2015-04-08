Еврокомиссия не знает, когда будет подписано «открытое небо» с Украиной

В Европейской комиссии не знают, когда между Украиной и ЕС может быть подписано Соглашение о едином авиационном пространстве.

Об этом в среду в Брюсселе сообщил представитель ЕК Якуб Адамович (Jakub Adamowicz), передает собственный корреспондент УНИАН.

"Что касается работы, которая продолжается относительно Соглашения об едином авиационном пространстве между Украиной и ЕС, то конкретной даты еще нет. Комиссия высказывается за установление этого единого авиационного пространства, но сейчас еще рано говорить о деталях. Наша цель - работать в направлении одинаковых стандартов в авиации для ЕС и Украины, - сказал представитель Еврокомиссии.

Адамович отметил, что в вопросе Гибралтара, из-за которого и заблокировано Соглашение, ЕК остается "нейтральной" и работает на достижение договоренностей, "которые будут приемлемы для всех". "Но что касается Соглашения об едином авиационном пространстве между ЕС и Украиной, так речь о том, чтобы иметь одинаковые стандарты для обеих сторон", - отклонил он привязку будущего Соглашения с внутренней проблемой ЕС в вопросе Гибралтара.

Говоря о применении принципов единого авиационного пространства в аэропорте «Львов», представитель ЕК отметил, что как у всех "двусторонних отношений в сфере гражданской авиации, шаги четко определены". "Первое, должно быть Соглашение, и все аспекты относительно аэропорта также должны быть в Соглашении, но сейчас у нас Соглашения нет, и мы работаем над тем, чтобы оно было. Когда этот шаг будет сделан, будут сделаны и следующие", - подчеркнул Адамович.

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Как сообщал УНИАН, Соглашение об едином авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом должно было быть подписано еще в июне 2014 года, но из-за нерешенности сугубо внутренней проблемы ЕС - вопроса термина "территория” в контексте Гибралтара - документ по состоянию на сегодняшний день не подписан. Соглашение было парафировано еще в 2013 году.

Подписание договора будет гарантировать доступ на украинский рынок европейских лоукост-компаний, а также право украинских и европейских компаний осуществлять рейсы между Украиной и странами ЕС без межгосударственного согласования маршрутов.