Продажи автомобилей в России за месяц упали почти в 2 раза

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ рухнули в марте 2015 года на 42,5 процента до 139.850 штук.

Как пишет Рейтер, об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), объединяющая работающих в РФ автопроизводителей.

По итогам первого квартала авторынок рухнул на 36,3 процента с результатом 383.691 штука.

Продажи автомобилей в РФ в 2014 году снизились на 10,3 процента до 2,49 миллиона штук. Итог года оказался лучше ожиданий из-за ажиотажного спроса, вызванного скачками валют.

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АЕБ прогнозирует, что в 2015 году российский рынок сократится на 24,2 процента до 1,89 миллиона автомобилей, и пока не меняла свой прогноз; участники рынка и эксперты ждут падения рынка на 35-40 процентов.