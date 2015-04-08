Украина разработала пять вариантов решения "Гибралтарского вопроса"

Об этом журналистам сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, передает «Экономическая правда».

"Мы предложили 5 вариантов, но некоторые из них не удовлетворяют Испанию,а некоторые Британию, но мы продолжаем работать", - сказал министр.

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По его словам, вся украинская власть работает над решением этого вопроса.

Также Пивоварский сообщил, что в среду проходят переговоры между представителями Мининфраструктуры и руководством венгерской авиакомпании Wizz Air. При этом министр не сказал, что именно Украина предлагает авиаперевозчику.