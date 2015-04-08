Кабмин назначил нового заместителя гендиректора "Укрзализныци"

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский в ходе встречи с журналистами.

Как сообщал УНИАН, 26 марта и. о. главы «Укрзализныци» Максим Бланк по итогам встречи с коллективом ЮЗЖД, в частности, с Федорко, предложил последнему перейти в аппарат «Укрзализныци» и занять должность исполняющего обязанности заместителя главы ведомства. 1 апреля Федорко принял предложение и его кандидатура была подана для утверждения в Кабинет министров Украины.

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Ранее этому предложению предшествовало увольнение Бланком руководящего состава Юго-Западной железной дороги, однако уже 26 марта Бланк отозвал данные приказы и назвал эти кадровые решения «вынужденным юридическим шагом».

Стоит отметить, что открытый конфликт между Юго-Западной железной дорогой и "Укрзализныцей" начался после того, как премьер-министр Арсений Яценюк 4 марта отстранил Алексея Кривопишина от исполнения обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги и инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства магистрали.

Такое решение было принято Кабмином после того, как на телевидении вышел сюжет о том, что Кривопишин за средства государства построил спортивно-развлекательный комплекс Olimpic village.

В свою очередь, Министерство инфраструктуры Украины и МВД в рамках проведения служебного расследования в отношении руководства Юго-Западной железной дороги подтвердили факты злоупотребления во время строительства спортивного комплекса Olimpic village. Материалы проверки комиссия направила в Кабмин, который 25 марта принял решение об увольнении ранее отстраненного на период проверки руководителя ЮЗЖД.