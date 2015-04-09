Аудиторы хотят завершить оценку имущества Укрзализныци до 15 мая

Аудиторская компания Deloitte&Touche намерена завершить оценку активов Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци") до 15 мая 2015 года.

Об этом в ходе встречи с журналистами 8 апреля сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

"15 мая должна быть завершена оценка Deloittе. Вчера (7 апреля - УНИАН) они сказали, что видят завершение 15 мая", - сказал Пивоварский.

Министр также добавил, что сразу после завершения оценки все материалы будут переданы в Фонд государственного имущества, который, согласно графику, до середины июня предоставит свою оценку.

«Дальше будем баланс создавать, будем формировать компанию», - резюмировал Пивоварский.

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Как сообщал УНИАН, ранее Пивоварский сказал, что акционерная компания на базе "Укрзализныци" может быть создана уже к сентябрю текущего года.

Законодательная основа для старта реформы железнодорожной отрасли была заложена еще в феврале 2012 года, когда был принят закон Украины об акционировании «Укрзализныци», согласно которому реформа должна была состояться в трехмесячный срок, однако к ней вернулись лишь в 2014 году. В частности, в конце июня прошлого года Кабмин одобрил постановление об образовании к началу 2015 года публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» на базе «Укрзализныци» со стопроцентным государственным капиталом без права отчуждения. Однако сроки реформы были перенесены из-за судебных разбирательств перевозчика с Антимонопольным комитетом Украины.

Новый субъект хозяйствования предлагается образовать путем слияния "Укрзализныци", шести железных дорог, предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования. Кроме того, в уставный капитал будут внесены акции, доли и паи, принадлежащие государству в компаниях, созданных при участии предприятий железнодорожного транспорта.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

В форме акционерного общества функционируют железные дороги России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польши (Polskie Koleje Panstwowe S.A.) и других стран.