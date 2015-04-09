Зарубежным лоукостам предложили летать во Львов

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) в рамках внедрения принципов "открытого неба" в аэропорту "Львов" обратилась к бюджетным авиаперевозчикам с предложением расширить сетку своих авиамаршрутов и начать осуществлять авиаперелеты во Львов, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Направлены письма в такие авиакомпании как Ryanair ltd, EasyJet, Wizz Air Hungary, Vueling Airlines, Meridiana Fly Spa, Air Berlin, Germanwings, Norwegian Air Shuttle", - говорится в сообщении.

Как в свою очередь сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, для привлечения новых авиакомпаний аэропорт "Львов" готов предоставить специальные льготы и снизить сборы за обслуживание самолетов в аэропорту.

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Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины 2 апреля в одностороннем порядке, в целях эксперимента, ввело режим "отрытого неба" в аэропорту "Львов". Как заявил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, это позволит любому авиаперевозчику, при наличии разрешения от авиаслужбы своей страны, беспрепятственно осуществлять авиаперелеты в аэропорт "Львов". При этом, по словам министра, вопрос подписания договора о едином авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом остается нерешенным на уровне европейских стран и не может быть урегулирован Украиной в одностороннем порядке.