Аэропорт "Львов" получил нового руководителя

Министр инфраструктуры Андрей Пивоварский назначил Дмитрия Шинкарчука исполняющим обязанности генерального директора аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого вместо Ростислава Веселова, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Как отмечается в сообщении, Дмитрий Шинкарчук был одним из финалистов отбора на должность генерального директора аэропорта «Львов», объявленного Министерством инфраструктуры 31 декабря 2014 года. Он прошел все этапы отбора, кроме представления его кандидатуры на Комитет по назначениям, поскольку конкурс был заблокирован постановлением Днепропетровского административного суда. В связи с этим до проведения конкурса и объявления победителя Шинкарчук назначен на должность исполняющего обязанности генерального директора аэропорта.

Также в министерстве отметили, что перед Шикарчуком поставлен ряд задач. В частности, необходимо решить вопрос с погашением задолженности за строительство взлетной полосы и трансформаторной подстанции аэропорта "Львов", полностью ввести в эксплуатацию техническую инфраструктуру аэродрома, а также разработать стратегию развития потенциала аэропорта, привлечь новые авиакомпании и увеличить пассажиропоток.

В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский выразил надежду, что смена руководства позволит вывести работу аэропорта на новый уровень, что окажет благоприятное влияние на развитие региона в целом.

«Аэропорт "Львов" имеет фантастический потенциал, это безусловно аэродром европейского уровня. Мы считаем, что с правильным менеджментом и готовностью власти принимать смелые решения аэропорт имеет все шансы реализовать этот потенциал уже в ближайшее время. В начале апреля мы открыли небо над Львовом и объявили об одностороннем снятии ограничений украинской авиационной властью для авиакомпаний. Назначение нового руководителя - это следующий шаг к тому, чтобы аэропорт заработал на полную мощность», - цитирует пресс-служба слова министра.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2014 года Министерство инфраструктуры объявило о старте отбора кандидатов на должности генеральных директоров «Укрзализныци», аэропорта «Борисполь» и аэропорта «Львов», который будет осуществляться совместно с экспертами консалтинговых компаний Talent Advisors, ЕBS и Deloitte.

27 февраля Мининфраструктуры получило постановление Днепропетровского окружного административного суда о запрете дальнейшего продолжения конкурсного отбора кандидатов на должности руководителей предприятий до вынесения решения суда по указанному делу.

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2 апреля Мининфраструктуры в одностороннем порядке ввело режим "отрытого неба" в аэропорту "Львов". По словам Пивоварского, это позволит любому авиаперевозчику, при наличии разрешения от авиаслужбы своей страны, беспрепятственно осуществлять авиаперелеты в аэропорт "Львов". В свою очередь, Госавиаслужба Украины предложила авиавластям ряда стран снять ограничения на полеты во Львов, а также предложила зарубежным лоукостерам расширить сетку своих маршрутов в этом направлении.