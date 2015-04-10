Wizz Air передумала ликвидировать украинскую "дочку"

Крупнейший лоукостер Центральной и Восточной Европы венгерская авиакомпания Wizz Air не будет ликвидировать свою дочернюю авиакомпанию в Украине "Визз Эйр Украина", сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, данное решение было принято по итогам переговоров первого заместителя министра инфраструктуры Владимира Шульмейстера с руководством авиакомпании в Швейцарии.

По словам представителей министерства, "Визз Эйр Украина" фактически будет оставаться в Украине, но о возобновлении полетов речь пока не идет.

"Летать пока будет венгерская компания. Но мы в министерстве продолжим нашу работу для того, чтобы "Визз Эйр Украина" возобновила деятельность как можно скорее. Есть ряд вопросов, которые еще необходимо решить", - сообщили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, 26 марта авиакомпания "Визз Эйр Украина", дочерняя компания крупнейшего лоукоста Центральной и Восточной Европы авиакомпании Wizz Air, заявила о прекращении своей деятельности в Украине. Как отметили представители авиакомпании, 8 рейсов в Украину и из Украины будет выполнять материнская авиакомпания Wizz Air Hungary. По словам руководства авиакомпании, причинами принятия такого решения стала нестабильность в Восточной Украине и девальвация гривни.

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Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air, которая является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Компания "Визз Эйр Украина" обслуживает перелеты по 16 маршрутам в шесть стран из двух украинских городов.