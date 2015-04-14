ИКАО запустила онлайн-систему для отслеживания опасных для полетов зон

Международная организация гражданской авиации (ИКАО), являющаяся специализированным учреждением ООН, запустила экспериментальную онлайн-систему для оценки и обмена информацией об опасности полетов в зонах боевых действий. Об этом объявил в понедельник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что рекомендация о разработке такой базы данных была принята на конференции высокого уровня по гражданской авиации, проходившей под эгидой ИКАО в Монреале в феврале. Система доступна для широкой общественности, однако пока база данных пуста.

"По мере того, как она будет наполняться сведениями, она будет предлагать последнюю информацию о потенциальных угрозах для гражданской авиации, исходящих от вооруженных конфликтов", - отметил Стефан Дюжаррик. По его словам, наполнять базу данных содержимым могут "только уполномоченные официальные лица государств" на основе процедур, которые согласованы Советом ИКАО. "Во всех случаях будет четко указано, какое государство внесло информацию, а страны, которые в ней упоминаются, смогут рассмотреть и одобрить эти сведения до того, как они будут опубликованы", - пояснил он.

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Поводом для разработки онлайн-системы стала катастрофа самолета "Малайзийских авиалиний" под Донецком в июле 2014 года. Этот инцидент, а также исчезновение лайнера этой же авиакомпании над Южно-Китайским морем в марте 2014 года, стали предметом подробного обсуждения на конференции в Монреале. В ходе нее также было рекомендовано принять новый стандарт слежения за полетами авиалайнеров, в соответствии с которым пилоты будут отчитываться о местоположении самолета каждые 15 минут. Эти правила могут вступить в силу уже осенью 2015 года.