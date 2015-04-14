Кабмин утвердил план мероприятий по поддержке IT-индустрии на 2015 год

Соответствующий документ закреплен распоряжением правительства №338-р от 8 апреля 2015 года.

Согласно плану мероприятий, Кабмин поручил Минэкономразвития, а также по согласованию Национальной академии наук и IT-ассоциаций провести исследование по внедрению экономических стимулов для развития индустрии программной продукции в Украине, в том числе за счет средств международной технической помощи. Также правительство поручило ряду министерств и ведомств разработать законопроекты для внесения изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты с целью определения терминов «программная продукция», «поставки программной продукции» и «онлайн-сервис», упрощения процедуры подтверждения предоставления нерезидентам услуг в IT-сфере и другие изменения.

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Также Кабмин поручил усовершенствовать учебную программу по информатике для школьников с целью увеличения объема преподавания основ алгоритмизации и программирования, улучшить систему подготовки IT-специалистов и содействовать проведению фундаментальных и прикладных научных исследований в области информационных технологий. Кроме того, правительство отметило необходимость улучшения имиджа Украины с целью привлечения отечественных и иностранных инвестиций для развития индустрии программной продукции.

Как сообщал УНИАН, по данным аналитической компании IDC, в 2014 году украинский рынок информационных технологий сократился в 2 раза – до 1,463 млрд долл. (с учетом рынка телефонов и смартфонов – на 43%, до 2,243 млрд долл.).

Ранее УНИАН сообщал, что чиновники отказались предоставлять льготы украинскому IT-сектору.