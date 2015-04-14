Компания Ernst & Young проведет финансовый аудит "Укрзализныци" почти за 20 млн грн

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля, в ходе процедуры оглашения победителя конкурса.

В частности, по информации одного из членов конкурсного комитета «Укрзализныци», оценка предложений участников состоялась согласно требованиям конкурсных торгов на основании трех критериев: цена (50% от общей стоимости критериев), качество выполнения услуг (30%), условия оплаты (20%).

Конкурсный комитет выставлял баллы по каждому из этих критериев. Компания "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" набрала 45,26 балла, а компания "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" - 100 баллов, став таким образом победителем конкурса.

Цена предложения победителя в ходе его оглашения не была названа, однако ранее пресс-служба «Укрзализныци» сообщала, что компания «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» оценила свои аудиторские услуги в 25 млн грн (с НДС), а «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги» - в 19,8 млн грн (с НДС).

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Конкурс проводился с целью получения аудиторских отчетов по сводной финансовой отчетности "Укрзализныци" за 2014 и 2015 гг. и отчета по обзору промежуточной сокращенной сводной финансовой отчетности за первое полугодие 2015 года, а также для подтверждения финансовых коэффициентов, рассчитанных "Укрзализныцей" согласно условиям кредитных договоров, заключенных заказчиком с банками-кредиторами, по состоянию на 31 декабря 2014 года, 30 июня и 31 декабря 2015 года.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время аудиторская компания Deloitte & Touche за 15 млн грн проводит оценку имущества и имущественных прав «Укрзализныци» с целью формирования уставного капитала публичного акционерного общества на базе ведомства, которое должно быть создано к сентябрю 2015 года. Оценка имущества должна быть завершена до 15 мая 2015 года.

Компания Ernst & Young входит в «большую четверку» крупнейших в мире компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги, наряду с PricewaterhouseCoopers, Deloitte и KPMG.