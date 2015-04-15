«Интертелеком» уходит из оккупированного Крыма: полуостров лишен 3G в стандарте CDMA
Формально мобильный интернет 3G в стандарте HSDPA (UMTS) предоставляется российскими операторами, но его качество оставляет желать лучшего.
Мобильный оператор связи «Интертелеком» больше не имеет возможности продолжать оказывать услуги на территории оккупированного Россией Крыма, передают "Новости Крыма" со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.
Читайте также"Подарок" России крымчанам: оккупанты установят лимиты пользования водой из скважин«Уважаемые Абоненты! Уведомляем вас о том, что украинский оператор связи ООО «ИНТЕРТЕЛЕКОМ», в связи с невозможностью предоставления услуг связи в Крыму и городе Севастополь, на основании разрешительных документов, выданных Украиной, вынужден прекратить предоставление услуг связи на указанной территории с 01.05.2015 года. При наличии возможности возобновить и/или продолжить оказание услуг связи после 01.05.2015 года ООО «ИНТЕРТЕЛЕКОМ» продолжит осуществлять указанную деятельность, о чем дополнительно сообщит», - говорится в сообщении.
С уходом «Интертелекома» аннексированный Крым остался без связи 3G в стандарте CDMA.
Читайте такжеДещица: Украина не уступит Крым и Донбасс для каких-то компромиссов с РоссиейКрымчане на сегодняшний день могут пользоваться лишь услугами сим-карт «МТС Россия», работающих в национальном роуминге, и местного оператора Win mobile. Формально мобильный интернет 3G в стандарте HSDPA (UMTS) предоставляется данными операторами, но его качество оставляет желать лучшего.