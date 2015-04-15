«Интертелеком» уходит из оккупированного Крыма: полуостров лишен 3G в стандарте CDMA

Мобильный оператор связи «Интертелеком» больше не имеет возможности продолжать оказывать услуги на территории оккупированного Россией Крыма, передают "Новости Крыма" со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Читайте также"Подарок" России крымчанам: оккупанты установят лимиты пользования водой из скважин«Уважаемые Абоненты! Уведомляем вас о том, что украинский оператор связи ООО «ИНТЕРТЕЛЕКОМ», в связи с невозможностью предоставления услуг связи в Крыму и городе Севастополь, на основании разрешительных документов, выданных Украиной, вынужден прекратить предоставление услуг связи на указанной территории с 01.05.2015 года. При наличии возможности возобновить и/или продолжить оказание услуг связи после 01.05.2015 года ООО «ИНТЕРТЕЛЕКОМ» продолжит осуществлять указанную деятельность, о чем дополнительно сообщит», - говорится в сообщении.

С уходом «Интертелекома» аннексированный Крым остался без связи 3G в стандарте CDMA.

Читайте такжеДещица: Украина не уступит Крым и Донбасс для каких-то компромиссов с РоссиейКрымчане на сегодняшний день могут пользоваться лишь услугами сим-карт «МТС Россия», работающих в национальном роуминге, и местного оператора Win mobile. Формально мобильный интернет 3G в стандарте HSDPA (UMTS) предоставляется данными операторами, но его качество оставляет желать лучшего.