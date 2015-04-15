Украина с 14 апреля в два раза снизила спецпошлины на импорт легковых авто

В 2014 году украинский рынок легковых автомобилей сократился в 2,2 раза / Фото УНИАН

Ставки были снижены согласно решению Межведомственной комиссии по международной торговле о либерализации специальных мер относительно импорта в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта, опубликованному 28 марта 2014 года.

Согласно документу, с 14 апреля 2014 года на легковые автомобили с бензиновыми двигателями объемом 1-1,5 л ставка спецпошлины устанавливалась на уровне 4,31%, а с 14 апреля 2015 года - в два раза меньше - 2,15%. На авто с бензиновыми двигателями объемом 1,5-2,2 л с 14 апреля 2014 года ставка составляла 8,63%, а с 14 апреля 2015 года - 4,32%.

Как сообщал УНИАН, специальные пошлины на импорт автомобилей в Украину были введены в марте 2013 года сроком на 3 года с целью поддержки национальных автопроизводителей, которые переживали серьезный спад производства. Спецпошлины были установлены на уровне 6,46% для автомобилей с объемом двигателя 1-1,5 л и 12,95% - на автомобили с объемом двигателя более 1,5-2,2 л.

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На фоне падения украинской экономики и сокращения украинского авторынка данное решение еще больше сократило импорт автомобилей в Украину, вследствие чего украинские автоимпортеры инициировали борьбу за полную отмену автомобильных спецпошлин.

По данным "Укравтопрома", в 2014 году на украинском рынке было продано 97 тысяч как новых, так и подержанных легковых автомобилей, что в 2,2 раза меньше показателя 2013 года. В то же время, в прошлом году в Украину из-за рубежа было завезено 146,5 тысячи автотранспортных средств, включая коммерческие автомобили, что стало двухкратным падением к предыдущему году. По словам представителей компаний автоимпортеров, часть завезенных в прошлом году автомобилей из-за девальвации гривни пока не продана и находится на складах.

Ранее УНИАН сообщал, что производство авто в Украине за три месяца упало на 93,5%.