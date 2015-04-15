Таксисты требуют реальных реформ и выдвинули ультиматум власти - заявление

Представители общественных и профсоюзных организаций, представляющих интересы легальных перевозчиков на такси, налогоплательщиков и работающих граждан обратились ко всем представителям власти в связи с критической ситуацией, которая сегодня сложилась на рынке таксомоторных перевозок Украины.

«В связи с многолетним бездействием властей и контролирующих органов, нелегальный рынок такси в Украине по состоянию на 1 марта 2015 составляет более 99%, что создает недобросовестное конкурентную среду по отношению к легальному перевозчику на такси. Самое страшное, что такая ситуация не дает возможности перевозчикам на такси обеспечивать надлежащее качество и безопасность перевозки пассажиров, ведь большинство автомобилей, которые используются для перевозок на такси находится в аварийном состоянии, а обновление подвижного состава автомобилей является невозможным и бесперспективным в условиях такой тенизации и развала рынка такси», - говорится в открытом письме представителей легальных перевозчиков такси.

По оценкам экспертов и по информации легальных перевозчиков, количество легковых автомобилей, фактически задействованных в таксомоторных перевозках в масштабах страны, на сегодняшний день составляет от 200 до 250 тысяч единиц. Оборот теневого рынка легковых автомобильных перевозок в масштабах страны составляет более 25 млрд. грн. в год, в г. Киеве - около 2,5 млрд. грн. в год. Однако, согласно официальным данным Государственной фискальной службы Украины за 2014 год, государственный бюджет получил лишь 31 млн. грн. налогов.

«Настоящая реформа рынка такси Украины позволит привлечь к зарегистрированной предпринимательской деятельности в сфере таксомоторных перевозок более 200 тыс. человек и обеспечит более 1, 6 млрд. грн. ежегодного поступления в государственный бюджет. Для проведения эффективной и успешной реформы рынка такси Украины нужно назначить ответственных лиц, установить конкретные сроки разработки и реализации реформы рынка такси в Украине», - акцентируют предприниматели.

Представители легальных перевозчиков предлагают власти три возможных эффективных варианта реформирования рынка такси в Украине:

1. Построение европейского рынка такси на основе европейского опыта и законодательства, где рынки такси являются элементом городской транспортной инфраструктуры, лицензии на такси выдает местная власть, которая разрабатывает правила перевозок пассажиров и их багажа автомобилями такси, устанавливает дополнительные обозначения автомобилей такси, устанавливает цены за перевозку пассажиров на такси, устанавливает требования необходимого минимума знаний для водителей автомобилей такси. Контроль за перевозками на такси осуществляет полиция, транспортная инспекция, налоговые (фискальные) органы и другие контролирующие органы. (Наиболее приемлемым для Украины есть успешный опыт государственного регулирования рынка такси в Польше);

2. Внесение изменений в действующее законодательство Украины, в частности в Закон Украины «Об автомобильном транспорте», Кодекс Украины об административных правонарушениях, Гражданский Кодекс Украины, Налоговый Кодекс, Закон Украины «О милиции», Закон Украины «О защите прав потребителей», Закон Украины «О дорожном движении», Закон Украины «О транспорте», Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», Закон Украины «О страховании», Закон Украины «О рекламе», Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине», Закон Украины« О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» и в другие нормативно – правовые акты.

3. В целях скорейшей легализации рынка такси, поощрения перевозчиков работать в правовом поле и платить налоги в государственный бюджет Украины, предлагаем на какое-то определенное время или переходный период ввести временные разрешительные документы на каждый автомобиль такси для всех субъектов хозяйствования, основным видом деятельности которых является предоставление услуг такси (КВЭД 49.32). Такие предприятия платят минимальные налоги, но обязуются предварительно получать и оплачивать соответствующие разрешительные документы. При отсутствии разрешительных документов «нелегальщики» несут административную ответственность и наказание в виде значительных штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность.

На сегодняшний день идет активное обсуждение и консультации между представителями легальных перевозчиков по всей Украине под лозунгом «Работа легальным перевозчикам, налоги государству, а комфорт и безопасность потребителям - пассажирам». Поэтому, со своей стороны представители бизнес-ассоциаций, общественных объединений и профсоюзов, которые защищают и представляют интересы участников рынка такси Украины, разработали под каждый возможный концептуальный вариант реформирования рынка такси в Украине проекты законов и подзаконных актов, а также готовы делегировать своих специалистов для совместной работы с представителями законодательной и исполнительной власти.

Кроме того, подписанты открытого письма особо подчеркивают, что власти в ближайшее время предпринять соответствующие шаги для реальных изменений и улучшения ситуации на рынке такси в Украине. «Представители общественных и профсоюзных организаций готовы к решительным действиям и борьбе за свои права и надлежащие условия труда. Мы искренне уверены, что нам не придется требовать отставки недееспособных и неэффективных реформаторов и данное открытое письмо не останется без должного внимания представителей власти », - заявляют таксисты.