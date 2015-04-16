"Укрзализныця" назначила к майским праздникам 10 дополнительных поездов

В пресс-службе ведомства сообщили, что в западном направлении «Укрзализныця» назначила поезда: № 217/217 Киев - Ивано-Франковск, который будет отправляться из Киева 30 апреля, 3, 8 мая, а в обратном направлении - 1, 4 и 11 мая; № 239/239 Киев – Ужгород, который отправится из столицы 30 апреля и 3 мая, обратно - 1 и 4 мая; №249/250 Киев – Черновцы, который отправится из Киева 30 апреля, а из Черновцов - 3 мая; № 207/207 Киев – Ужгород, который будет отправляться из Киева 29 и 30 апреля и обратно 30 апреля и 1 мая; № 233/233 Киев - Ивано-Франковск, который отправится из Киева 30 апреля, а из Ивано-Франковска - 29 апреля; № 269/219 Киев - Ивано-Франковск, который будет отправляться из столицы 29, 30 апреля, 1 мая, а в обратном направлении - 30 апреля, 3, 4 мая; № 231/231 Днепропетровск - Ивано-Франковск, который будет отправляться из Днепропетровска 30 апреля, 8, 10 мая и обратно 3, 9 и 11 мая; № 192/191 Львов - Киев, туда и обратно 30 апреля и 1 мая.

В южном направлении ведомство назначило поезда № 210/209 Николаев – Киев, который будет отправляться из Николаева 28, 29 апреля, 4, 7, 11 мая, в обратном направлении - 29, 30 апреля, 5, 8, 12 мая; № 260/260 Николаев – Львов, который отправится из Николаева 3 мая, а в обратном направлении – 4 мая.

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Кроме дополнительных поездов, "Укрзализныця" также назначила дополнительные рейсы круглогодичных поездов: № 225/225 Харьков - Ужгород, который отправится из Харькова 29, 30 апреля, 2, 9 мая и обратно - 1, 2, 4 и 11 мая; № 781/782 Кременчуг, Полтава - Киев, на 5 и 12 мая туда и обратно; № 108/107 Одесса – Ужгород, который будет отправляться из Одессы 29 апреля, 3, 9 мая, обратно 1, 3, 9, 11 мая; № 136/136 Одесса – Черновцы, который будет отправляться из Одессы 30 апреля, 2, 8, 10 мая и обратно 1, 3, 9, 11 мая; № 137/138 Черкассы - Одесса на 29 апреля и 4 мая, обратно - на 30 апреля и 5 мая; № 148 Одесса - Киев, который отправится из Одессы 28 апреля, 4, 8 и 10 мая; № 397/398 Черкассы – Львов, который отправится из Черкасс 29 апреля, 3 мая и обратно 30 апреля, 4 мая; № 686П/686К Одесса - Измаил, на 30 апреля в обоих направлениях.

На все рейсы дополнительных поездов открыта предварительная продажа билетов.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" к пасхальным праздникам назначила 10 пар дополнительных поездов.