Китай предложил Украине участвовать в создании аналога Великого шелкового пути в ХХІ столетии

Об этом заявил посол Китая в Украине Чжан Сиюнь на бизнес-форуме в Киеве.

«Несколько дней назад я вручил правительству Украины документ о разработке и введении в действие проекта «101 пояс и один путь», включающего совместное обсуждение, строительство и развитие торговых и инфраструктурных путей. Кроме того, я представил основную суть состыковки стратегий стран в проекте «101 пояс и один путь», а также предоставил конкретные проекты сотрудничества в политической сфере, инфраструктуре и финансовых потоках», - сказал он.

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По словам посла, Украина ввиду своего географического расположения и научно-промышленного потенциала является важным партнером для Китая.

«Украина - важная страна в центре Европы, которая является коридором между Западом и Востоком. У нее есть значительные мощности промышленного и сельскохозяйственного производства, а также ценный научно-промышленный потенциал», - подчеркнул посол.

Как сообщал УНИАН, Китай выделит Украине кредит на общую сумму 15 млрд долл. для реализации программ доступного жилья.

Кроме того, Украина и Китай подписали Соглашение о технико-экономическом сотрудничестве, которое позволит Киеву привлечь безвозмездную помощь со стороны правительства КНР в объеме 50 млн юаней (порядка 8,2 млн долл.).

Ранее также сообщалось, что Китай может построить ж/д тоннель под Эверестом.

Справка УНИАН. Украина сотрудничает с Китаем во многих сферах, таких как сельское хозяйство, транспорт, медицина. В 2011 году украинско-китайские отношения были официально закреплены совместной декларацией как отношения стратегического партнерства. Между странами действует программа развития отношений на 2014-2018 годы.