Продажи автомобилей в Европе растут 19 месяцев подряд

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (ЕС, без учета Мальты) в январе-марте 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 8,6% - до 3,527 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

Как отмечается в сообщении, рост продаж авто продолжается 19-й месяц подряд.

С учетом авторынков в Исландии, Норвегии и Швейцарии в первые два месяца текущего года уровень продаж вырос на 8,5% - до 3,637 млн единиц.

Согласно опубликованным данным, за анализируемый период все основные европейские рынки показали рост. Регистрации автомобилей в Испании выросли на 32,2%, Италии - на 13,5%, Франции - на 6,9%, Великобритании - на 6,8% и Германии - на 6,4%.

Согласно сообщению, в марте 2015 года по сравнению с прошлогодним показателем продажи авто в ЕС увеличились на 10,6% - до 1,604 млн единиц.

По итогам марта рост продаж автомобилей продемонстрировали все крупнейшие авторынки Евросоюза. В частности, прирост авторынка Испании составил 40,5%, Италии - 15,1%, Франции - 9,3%, Германии - 9% и Великобритании – 6%. Лидерами по объему продаж по-прежнему остаются Великобритания - 492 тыс. авто, Германия - 323 тыс. и Франция - 196 тыс.

Единственным рынком, продемонстрировавшим падение, стала Польша, сократив продажи автомобилей на 6,3% - до 33,6 тыс. штук.

Лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. Рыночная доля компании в марте 2015 года по сравнению с мартом 2014 года незначительно сократилась до 23% с 23,1%, а продажи по сравнению с прошлогодним результатом выросли на 10% – до 368,4 тыс. автомобилей. При этом бренды, входящие в концерн, также увеличили продажи, в частности, Audi - на 6,8%, Skoda - на 5,3%, Seat - на 13,2%, Porsche - на 54%.

Главный конкурент Volkswagen автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в марте по сравнению с прошлогодним показателем увеличил объем продаж на 8,7% - до 164,2 тыс. единиц, а доля компании незначительно сократилась до 10,2%.

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Компания Renault, занимающая третье место на европейском авторынке, увеличила продажи в феврале на 10,2% – до 144,2 тыс. авто, доля компании на рынке осталась на прошлогоднем уровне 9%.

Компания Ford увеличила продажи на 8,7%, BMW - на 10,6%, FCA - на 15,5%, Daimler - на 18,9% (в том числе бренд Mercedes - 15,8%).

Продажи японских автопроизводителей Nissan, Toyota и Mazda в Европе выросли в прошлом месяце соответственно на 21,6%, 13,6% и 16,8%, корейских Hyundai и Kia - на 17,6% и 10,6%.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в ЕС в январе-феврале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 7% - до 1,923 млн единиц. По итогам 2014 года продажи новых легковых автомобилей в ЕС увеличились на 5,7% - до 12,55 млн единиц.

В тоже время, за первые три месяца 2015 года продажи новых легковых автомобилей в Украине уменьшились почти на 80% - до 7,780 тыс. единиц. В марте продажи новых легковых автомобилей сократились в 4,8 раза - до 2,259 тыс. единиц, что стало рекордно минимальным показателем за последние 15 лет.

Справка УНИАН. ACEA - Ассоциация европейских производителей автомобилей, создана как лоббистская организация европейских автопроизводителей.