Автотранспортные предприятия Украины сократили пассажироперевозки в І квартале на 20%

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, пассажирооборот автомобильного транспорта за отчетный период сократился на 16,5% - до 8,846 млрд пасс./км.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

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Как сообщал УНИАН, общие перевозки пассажиров транспортными предприятиями Украины в январе-марте 2015 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3% – до 1,28 млрд человек.

В январе-феврале автотранспортные предприятия Украины сократили пассажироперевозки на 21% - до 385 млн человек.

По итогам 2014 года автотранспортные предприятия сократили пассажироперевозки на 8,8% – до 2,915 млрд человек.

Ранее УНИАН сообщал, что транспортные предприятия Украины в январе-феврале 2014 года сократили перевозку пассажиров на 6,3% по сравнению с январем-февралем прошлого года – до 988,4 млн человек.