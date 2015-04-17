Ильичевский порт стал международным пассажирским пунктом пропуска

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабинета министров Украины №358-р от 15 апреля 2015 года.

Ранее пункт пропуска в порту предусматривал обслуживание только международного морского грузового сообщения, тогда как новая редакция документа предусматривает право приема как грузов, так и пассажиров из-за границы.

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"Изменить классификацию пункта пропуска через государственную границу для морского сообщения "Ильичевский рыбный порт" по характеру транспортных перевозок с пункта пропуска международного морского грузового сообщения на пункт пропуска международного морского грузопассажирского сообщения (без ограничения грузоподъемности транспортных средств) с постоянным режимом функционирования и круглосуточным временем работы", - сказано в документе.

Справка УНИАН. Ильичевский морской рыбный порт расположен в 20 км к югу от Одессы. Площадь территории порта составляет 40 га. На входе в акваторию порта глубины составляют 14,5 м, а у причалов до 11 м, что позволяет обслуживать суда практически любой грузоподъемности.

Длина причальной линии порта составляет около 1,2 км.

Напомним, в прошлом году УНИАН сообщал, что назначен новый начальник Ильичевского морпорта.