Круизные компании начали обходить Черное море стороной из-за Крыма

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на портал БНР.

Причина, указанная судовладельцами, – невозможность посещения других черноморских портов – Одессы, Ялты и Сочи.

Крупные круизные компании официально объявили на своих сайтах, что отказываются от морских круизов по Черному морю в связи с ситуацией на Крымском полуострове.

Читайте такжеРезультат аннексии: крымские порты из-за транспортной изоляции на грани остановки

В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова в связи с аннексией Крыма Россией в марте 2014 года.

Спустя год начались аресты судов, заходивших в крымские порты.