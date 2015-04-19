Круизные компании начали обходить Черное море стороной из-за Крыма
01:01, 19 апреля 2015Транспорт/Связь
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В порт Бургаса – второй по значению морской порт Болгарии — поступило 12 отказов от захода круизных судов из 31 заявки.
Компании отказываются от морских круизов по Черному морю / mil.gov.ua
Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на портал БНР.
Причина, указанная судовладельцами, – невозможность посещения других черноморских портов – Одессы, Ялты и Сочи.
Крупные круизные компании официально объявили на своих сайтах, что отказываются от морских круизов по Черному морю в связи с ситуацией на Крымском полуострове.
Читайте такжеРезультат аннексии: крымские порты из-за транспортной изоляции на грани остановки
В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова в связи с аннексией Крыма Россией в марте 2014 года.
Спустя год начались аресты судов, заходивших в крымские порты.
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