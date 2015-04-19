Круизные компании начали обходить Черное море стороной из-за Крыма

01:01, 19 апреля 2015
Транспорт/Связь
8591

В порт Бургаса – второй по значению морской порт Болгарии — поступило 12 отказов от захода круизных судов из 31 заявки.

mil.gov.ua

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на портал БНР. 

Причина, указанная судовладельцами, – невозможность посещения других черноморских портов – Одессы, Ялты и Сочи. 

Крупные круизные компании официально объявили на своих сайтах, что отказываются от морских круизов по Черному морю в связи с ситуацией на Крымском полуострове. 

Читайте такжеРезультат аннексии: крымские порты из-за транспортной изоляции на грани остановки

В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова в связи с аннексией Крыма Россией в марте 2014 года.

Спустя год начались аресты судов, заходивших в крымские порты. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter