Первую в Украине концессионную дорогу обещают построить максимум за 5 лет

Строительство первой в Украине концессионной автомобильной дороги по маршруту Львов – Краковец займет до 5 лет.

Об этом сообщила руководитель подразделения международного сотрудничества и инвестиций Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Терезия Бабич в ходе встречи с журналистами.

«Ориентировочно, от четырех до пяти лет будет срок строительства такой дороги, поскольку это наивысший уровень категорийности дороги, это будет, как принято называть, автобан, то есть скоростная дорога, которая будет обходить населенные пункты», - сказала Бабич.

Вместе с тем, она не уточнила стоимость строительства, поскольку "это предмет торга".

«Финансовые условия – это предмет торга, стоимость проекта я озвучить не могу, однозначно это сотни млн долларов, поскольку речь идет об абсолютно новом строительстве дороги», - сказала Бабич.

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В свою очередь министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что в финансировании данного пилотного проекта заинтересованы международные финансовые организации.

«Я думаю, что когда будет завершен конкурс, нужно будет в очень сжатые сроки начинать строительство. Мы проговорили с ЕИБ, со Всемирным банком, с ЕБРР, они готовы «открыть карман», им интересно профинансировать этот проект», - сказал министр.

Бабич также сообщила, что данный проект потенциально самоокупаем, однако будет получать помощь из бюджета.

«Классикой жанра считается интенсивность движения от 10 тыс. машин, для того, чтобы проект имел интерес для инвестора, мы прогнозируем до 36 тыс. в течение 30 лет, в наших расчетах, проект окупаем, но он окупаем только в том случае, если будет привлечено адекватное финансирование. В любом случае проект будет получать помощь из бюджета», - сказала она.

По словам Бабич, закон о концессии предусматривает три источника возврата инвестиций: плата за проезд, плата за эксплуатационную готовность дороги и любые виды субсидий и компенсаций.

«Поскольку плата за проезд будет идти в бюджет и концессионер ее не увидит, мы ему будем платить плату за эксплуатационную готовность. Концессионер застрахован в любом случае, даже если плата за проезд будет недостаточной», - сказала представитель "Украавтодора".

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский анонсировал представление инвесторам первого в Украине проекта концессионной автомобильной дороги Львов – Краковец уже в марте 2015 года, однако оно до сих пор не состоялось.

В сентябре 2013 года Кабинет министров разрешил на условиях концессии строительство трех автомагистралей: Львов – Краковец, Ульяновка – Николаев – Херсон – Красноперекопск – Симферополь, а также Новомосковск – Запорожье – Мелитополь – Джанкой – Симферополь.

До стадии разработки дошел только проект дороги Львов – Краковец, в который, по подсчетам Мининфраструктуры, необходимо инвестировать около 13 млрд грн.

Изначально объем средств, запланированных к привлечению в рамках реализации приоритетных проектов строительства дорог на условиях концессии, составлял порядка 10 млрд долл.