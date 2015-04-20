Первые проекты новых бетонных дорог в Украине могут появиться к концу июня

Первые проекты строительства новых бетонных дорог в Украине, вместо асфальтовых могут появиться к концу июня текущего года, сообщил журналистам министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

"Если все будет нормально, месяца через два появятся первые проекты. Это может быть в прифронтовой зоне и припортовых зонах. В припортовой зоне очень много зерновых перевозится на автомобилях, которые не совсем соответствуют весовым стандартам, а бетонная дорога должна выдержать даже самые большие нагрузки", - сказал Пивоварский.

Отвечая на вопрос о предполагаемых источниках финансирования такого строительства, министр отметил, что финансировать его может как "Укравтодор", так и местные власти или порты.

В то же время, глава департамента стратегического развития дорог и автомобильного транспорта в Министерстве инфраструктуры Роман Хмиль в комментарии УНИАН сообщил, что замена асфальтового дорожного покрытия бетонным позволит сэкономить на таком строительстве 30% средств.

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"Бетонные дороги на 30% дешевле, асфальтовая живет 7-8 лет, а бетонная – 30 лет без капитального ремонта, поэтому асфальтовую в три раза чаще нужно будет капитально ремонтировать", - сказал Хмиль.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля Министерство инфраструктуры Украины предложило в качестве экономии средств изучить вопрос строительства бетонных дорог, так как в строительстве асфальтовых дорог более 70% занимают импортные составляющие. Кроме того, по оценкам министерства, бетонные дороги имеют больший срок эксплуатации и их строительство позволит изменить структуру расходов в сторону украинского производителя.

В госбюджете на 2015 год на финансирование дорожного хозяйства заложено 25,5 млрд грн, из них около 3,4 млрд грн будет потрачено на ремонт и строительство дорожной сети, остальная сумма будет направлена на погашение долговых обязательств «Укравтодора».

Справка УНИАН. Согласно закону Украины о Государственном бюджете на 2015 год, а также изменениям в Налоговый и Бюджетный кодексы, финансирование дорожного хозяйства осуществляется из общего фонда госбюджета, то есть выделение средств на дороги происходит по остаточному принципу, после того, как будут удовлетворены потребности других сфер экономики, имеющих защищенные статьи или целевые источники финансирования в специальном фонде госбюджета.