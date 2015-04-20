Кабмин решил проверить системы защиты информации в крупных госкомпаниях

Кабинет министров Украины предоставил Государственной службе специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) право на проведение проверки состояния криптографической защиты информации ряда крупных государственных предприятий.

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства №373-р от 15 апреля 2015 года.

Согласно документу, Госспецсвязи получило право провести проверку систем криптозащиты следующих госпредприятий: акционерная холдинговая компания «Артем», «Укроборонсервис», «Научно-технический комплекс «Импульс», «Антонов», «Информсервис» - Центр межотраслевой специальной связи, НАК «Укрэнерго» и его пять обособленных подразделений, НАЭК «Энергоатом» и его три обособленных подразделения.

Согласно распоряжению правительства, целью проверки является «предотвращение нанесения вреда национальной безопасности в сфере криптографической защиты информации». Проверка систем защиты информации предприятий будет проводится в период апрель-июнь 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, ранее неизвестные хакеры неоднократно проводили DDoS-атаки на интернет-ресурсы государственных органов и правительственных порталов.

В апреле текущего года народные депутаты зарегистрировали законопроект №4994, в котором предлагается с целью повышения информационной безопасности Украины ужесточить ответственность за несанкционированное вмешательство в информационно-телекоммуникационные (ИКТ) системы.

Согласно законопроекту, за несанкционированное вмешательство в работу ИТК систем и распространение электронной информации с ограниченным доступом предлагается установить наказание на срок от 2 до 6 лет, в то время как на данный момент за подобные преступления нарушители несут административную ответственность и наказываются максимальным штрафом в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.