Кабмин намерен вернуть норму "диктаторских законов" об обязательной регистрации SIM-карт

Кабмин поручил Государственной службе специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) разработать проект постановления, предусматривающий обязательную идентификацию абонентов и предоставление телекоммуникационных услуг с использованием SIM-карты на основании заключенного договора между оператором и абонентом.

Предварительный проект постановления выставлен на общественное обсуждение и опубликован на официальном сайте Госспецсвязи.

Как отмечается в сообщении ведомства, необходимость в разработке данного постановления возникла в связи с постоянной угрозой со стороны террористов и российских военных, которые, в частности, используют «обезличенные» мобильные устройства «для создания разведывательно-информационной сети по сбору и передаче данных по дислокации и перемещения сил АТО, корректировки огня по ним и приведения взрывных устройств в действие путем посыла вызова на мобильное устройство».

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По словам советника главы Госспецсвязи Виталия Куксы, в течение 30 дней (до 10 мая) проект постановления будет находиться на общественном обсуждении, после чего Госспецсвязи систематизирует полученные предложения, внесет изменения и направит проект на утверждение Кабмину.

После этого правительство должно согласовать текст проекта постановления с другими ведомствами и принять его.

В тексте проекта постановления отмечается, что документ вступит в силу через 6 месяцев со дня его принятия.

«Принятие проекта постановления будет способствовать четкой идентификации абонентов мобильной связи, что повысит эффективность деятельности правоохранительных органов при проведении следственных действий и привлечении к ответственности виновных лиц и группировок, а также будет способствовать преодолению «мобильного мошенничества», в частности при использовании услуг переноса абонентского номера или проведения банковских операций», - отмечают также в Госспецсвязи.

В свою очередь, мобильные операторы считают, что проект постановления нуждается в обсуждении и доработке.

Как отметила пресс-служба оператора «МТС Украина», персонализация проданных SIM-карт скажется не только на объемах продаж, но и на доступности услуг.

«Особый порядок реализации SIM-карт исключит возможность свободной продажи стартовых паркетов в неспециализированных торговых точках. Для операторов это будет означать изменение системы дистрибуции, дополнительные затраты, а для абонентов – дополнительные неудобства, особенно для жителей небольших населенных пунктов и сел, где нет специализированной розницы», - отмечают в компании.

В «МТС Украина» также отмечают, что как показывает практика, даже в тех странах, где стартовые пакеты продаются исключительно по паспортам, обойти это ограничение не составляет труда, так как договоры попросту оформляются злоумышленниками на чужие паспорта.

В компании «Киевстар» также считают необходимым провести дополнительное обсуждение этого вопроса.

«Подавляющее большинство клиентов - более 40 млн SIM-карт по всем телеком-операторам - обслуживаются анонимно. Вопрос идентификации такого количества пользователей очень сложен, и требует детальной проработки. Мы очень надеемся, что в ходе обсуждения данного законопроекта будет найдено разумное решение», - сообщил директор по корпоративным связям «Киевстар» Михаил Шуранов.

Ранее о нецелесообразности обязательной регистрации абонентов также отмечали в компании «Астелит» (TM Life).

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине несколько раз предпринимались попытки внедрения системы обязательной идентификации абонентов мобильной связи. В частности, норма о привязке SIM-карты к паспорту содержалась в одиозных законах от 16 января 2014 года.