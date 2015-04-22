Советником министра инфраструктуры стал глава компании Ахметова

Генеральный директор машиностроительной компании Corum Group, входящей в холдинг СКМ Рината Ахметова, Евгений Ромащин стал советником министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского.

В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины УНИАН сообщили, что Ромащин является советником министра с 20 марта текущего года и курирует железнодорожный транспорт.

В свою очередь, в комментарии УНИАН Ромащин подтвердил, что является советником Пивоварского «на общественных началах» и официально будет освобожден с поста гендиректора Corum Group с 23 апреля этого года.

В пресс-службе машиностроительной компании УНИАН сообщили, что генеральным директором Corum Group с 22 апреля 2015 года назначен Яков Сидляренко, до этого занимавший должность инвестиционного менеджера СКМ.

«Евгений Ромащин, возглавлявший Corum (до ребрендинга – НПК «Горные машины») с 2010 года, принял решение продолжить свою карьеру за пределами компании», - подчеркнули в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что Сидляренко пришел в СКМ в 2010 году на позицию инвестиционного менеджера машиностроительного бизнеса группы "СКМ", также входил в состав наблюдательного совета Corum Group.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2014 года Министерство инфраструктуры объявило о старте отбора кандидатов на должности генеральных директоров «Укрзализныци» и аэропортов «Борисполь» и «Львов».

Уже в феврале этого года Министерство инфраструктуры обнародовало финальный список кандидатов конкурса по отбору на должность генерального директора "Укрзализныци". В тройку финалистов вошли гендиректор машиностроительной компании Corum Group Евгений Ромащин, экс-глава компании North American Interpipe Дэниел Валк (компания является подразделением трубно-колесной компании "Интерпайп" Виктора Пинчука - УНИАН), и финансовый директор, директор по стратегии одной из ведущих фармацевтических компаний Украины "Фармак" Дина Немирович.

Однако 20 февраля Днепропетровский окружной административный суд своим постановлением запретил Мининфраструктуры дальнейшее проведение данного конкурса из-за иска одного из участников отбора, не прошедшего в финальный этап и обвинившего номинационный комитет в некомпетентности и отсутствии прозрачности отбора.

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В свою очередь, министерство подало апелляцию на данное решение, рассмотрение которой состоится 23 апреля 2015 года, до этого времени конкурс остается заблокированным.

Corum в 2013 году получила 13,3 млн грн чистого убытка против 31,4 млн грн чистой прибыли годом ранее.

Справка УНИАН. Компания Corum (Донецк) специализируется на предоставлении комплексных решений, производстве и сервисе оборудования в области добычи, переработки и транспортировки полезных ископаемых, а также строительстве шахт.

В Corum входят производственные и ремонтные площадки в Украине и России, торговые компании в Украине, России, Казахстане, Вьетнаме и Польше.

Corum Group входит в одну из крупнейших финансово-промышленных групп Украины «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова.