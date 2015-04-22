Боевики "ДНР" решили отобрать имущество "Киевстар" и создать своего оператора связи

Так называемые власти "ДНР" отобрали все доступное им имущество компании "Киевстар" и решили создать на его базе собственного оператора.

Об этом сообщает один из сайтов донецких сепаратистов.

"Президиум совета министров ДНР" даже издал постановление "о введении временной государственной администрации" в компании.

"Данным постановлением вводится временная администрация на ЧАО «Киевстар» в части имущественного комплекса, который находится на территории "ДНР", и создается ГП "Республиканский оператор связи". "Министерству связи ДНР" передается на баланс все имущество мобильного оператора "Киевстар", которое ГП "Республиканский оператор связи" принимает в управление", - заявило незаконное правительство "ДНР".

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Как сообщал УНИАН, 4 февраля «Киевстар» сообщил о временном отключении сегмента сети мобильной связи на части территории Донецкой и Луганской областей, неподконтрольной украинским властям. В пресс-службе компании отметили, что оператор отключил связь в зоне АТО по причине отсутствия возможности физического контроля сети, «руководствуясь требованиями законодательства, интересами безопасности и сохранения данных клиентов». Позже в компании заявили о захвате вооруженными лицами технического центра «Киевстара» в Донецке.

11 февраля президент «Киевстара» Петр Чернышев сообщил, что компания обратилась к другим украинским операторам, которые предоставляют услуги связи в зоне АТО, с просьбой помочь организовать национальный роуминг в их сетях для восстановления мобильной связи на Донбассе.